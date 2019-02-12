Kıymalı enginar nasıl yapılır? Kıymalı enginar tarifi
Karaciğer dostu olarak bilinen ve uzmanlar tarafından tüketilmesi sıkça önerilen enginar, özellikle Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Lezzeti ve düşük kalorisi ile diyet yapanların da baş tacı olan enginarı hem salata hem de ana yemek olarak sunmak mümkün. İşte, ana yemek tariflerine alternatif arayanlar için kıymalı enginar tarifi
KIYMALI ENGİNAR
2 yemek kaşığı tereyağı
200 gram dana kıyma
1 adet soğan
Yarım bağ dereotu
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
4 adet enginar
2 su bardağı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı:
Bir tavada tereyağını eritin.
Yemeklik doğradığınız soğanları tavaya alıp kavurun.
Ardından kıymayı ilave edin ve kavurmaya devam edin.
Son olarak, tuz, bolca karabiber ve ince kıyılmış dereotunu ilave edip çevirin ve kenara alın.
Enginarları bir tencereye yerleştirin.
Üzerlerine kıymayı paylaştırın, su ve zeytinyağını tencereye ilave edip kapağını kapatın.
30 dakika kısık ateşte pişirin.
Enginarlar pişince kenara alın ve dinlendirin.
Üzerine dereotu serpip servis edin.
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