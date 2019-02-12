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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
12.02.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Kıymalı enginar nasıl yapılır? Kıymalı enginar tarifi

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Kıymalı enginar nasıl yapılır? Kıymalı enginar tarifi

Karaciğer dostu olarak bilinen ve uzmanlar tarafından tüketilmesi sıkça önerilen enginar, özellikle Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Lezzeti ve düşük kalorisi ile diyet yapanların da baş tacı olan enginarı hem salata hem de ana yemek olarak sunmak mümkün. İşte, ana yemek tariflerine alternatif arayanlar için kıymalı enginar tarifi

KIYMALI ENGİNAR

2 yemek kaşığı tereyağı
200 gram dana kıyma
1 adet soğan
Yarım bağ dereotu
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
4 adet enginar
2 su bardağı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı

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Enginarı vazgeçilmeziniz yapacak 8 tarif
Enginarı vazgeçilmeziniz yapacak 8 tarif

Yapılışı:

Bir tavada tereyağını eritin.

Yemeklik doğradığınız soğanları tavaya alıp kavurun.

Ardından kıymayı ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Son olarak, tuz, bolca karabiber ve ince kıyılmış dereotunu ilave edip çevirin ve kenara alın.

Enginarları bir tencereye yerleştirin.

Zeytinyağlı enginar tarifi
Zeytinyağlı enginar tarifi

Üzerlerine kıymayı paylaştırın, su ve zeytinyağını tencereye ilave edip kapağını kapatın.

30 dakika kısık ateşte pişirin.

Enginarlar pişince kenara alın ve dinlendirin.

Üzerine dereotu serpip servis edin.

Enginar tatlısı tarifi
Enginar tatlısı tarifi

 

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