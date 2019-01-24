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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
24.01.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Kıymalı bulgur köftesi nasıl yapılır? Kıymalı bulgur köftesi tarifi

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Kıymalı bulgur köftesi nasıl yapılır? Kıymalı bulgur köftesi tarifi

Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için farklı bir önerimiz var: Kıymalı bulgur köftesi. Patates ile buluştuktan sonra hamur kıvamına getirilip kayık şekli verilen bulgur, kıymalı iç harçla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, kıymalı bulgur köftesi için gerekli malzemeler neler? İşte, özellikle davet sofralarına yakışan kıymalı bulgur köftesi tarifi!

KIYMALI BULGUR KÖFTESİ

4 su bardağı köftelik bulgur
2 su bardağı kadar sıcak su
1 adet küçük kuru soğan – yemeklik doğranmış
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı dolusu biber salçası
1 yemek kaşığı dolusu domates salçası
3 – 4 adet orta büyüklükte haşlanmış patates
1 tutam kimyon
yarım su bardağı zeytinyağı
2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı Tuz
2 çay Karabiber
Kıyması için Malzemeleri
500 gr. orta yağlı kıyma
2 adet soğan – yemeklik doğranmış
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
2-3 adet domates – soyulmuş, doğranma
Yarım bağ maydanoz
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber

Yapılışı:

Patatesleri haşlayın, soyun ve ezin. Bulguru ıslatın, üzerine salçalar baharatlar ve çok küçük kıyılmış soğan, zeytinyağı ve sarımsağı ekleyip, yoğurun. Ezilmiş patatesi ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Nar ekşisini ekleyin bulgur yumuşayıp iyice köfte kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Kıvamını alınca elde sıkın ve sıkılırken ya da şekil verilirken elinizi yağa batırın. Kıymayı yağsız tavada pişirin. Soğan ve biberi katıp pişirmeye devam edin. Zeytinyağı ekleyin karıştırın ve baharatlarını ekleyin. Son olarak domatesi ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Pişince bulgur köftelerinin ortalarına yerleştirip üzerine maydanoz serpiştirin ve servis edin.

 

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