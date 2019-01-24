Kıymalı bulgur köftesi nasıl yapılır? Kıymalı bulgur köftesi tarifi
Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için farklı bir önerimiz var: Kıymalı bulgur köftesi. Patates ile buluştuktan sonra hamur kıvamına getirilip kayık şekli verilen bulgur, kıymalı iç harçla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, kıymalı bulgur köftesi için gerekli malzemeler neler? İşte, özellikle davet sofralarına yakışan kıymalı bulgur köftesi tarifi!
KIYMALI BULGUR KÖFTESİ
4 su bardağı köftelik bulgur
2 su bardağı kadar sıcak su
1 adet küçük kuru soğan – yemeklik doğranmış
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı dolusu biber salçası
1 yemek kaşığı dolusu domates salçası
3 – 4 adet orta büyüklükte haşlanmış patates
1 tutam kimyon
yarım su bardağı zeytinyağı
2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı Tuz
2 çay Karabiber
Kıyması için Malzemeleri
500 gr. orta yağlı kıyma
2 adet soğan – yemeklik doğranmış
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
2-3 adet domates – soyulmuş, doğranma
Yarım bağ maydanoz
1 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Yapılışı:
Patatesleri haşlayın, soyun ve ezin. Bulguru ıslatın, üzerine salçalar baharatlar ve çok küçük kıyılmış soğan, zeytinyağı ve sarımsağı ekleyip, yoğurun. Ezilmiş patatesi ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Nar ekşisini ekleyin bulgur yumuşayıp iyice köfte kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Kıvamını alınca elde sıkın ve sıkılırken ya da şekil verilirken elinizi yağa batırın. Kıymayı yağsız tavada pişirin. Soğan ve biberi katıp pişirmeye devam edin. Zeytinyağı ekleyin karıştırın ve baharatlarını ekleyin. Son olarak domatesi ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin. Pişince bulgur köftelerinin ortalarına yerleştirip üzerine maydanoz serpiştirin ve servis edin.
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