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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Kıymalı Boşnak böreği tarifi
USTA İŞİ

Kıymalı Boşnak böreği tarifi

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Kıymalı Boşnak böreği tarifi

Osmanlı topraklarında yaşayan Boşnakların geçmişten günümüze taşıdığı bir lezzet Boşnak böreği. Çeşit çeşit malzemelerle yapılabiliyor, nasıl yapılırsa yapılsın lezzetine doyum olmuyor. Biz sizin için nefis bir kıymalı Boşnak böreği tarifi hazırladık. Yanında ayranla keyfini çıkardıkça bizi anın… İşte nefis Boşnak böreğinin malzemeleri ve tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 kilogram un
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 3 su bardağı ılık su

İç malzemesi için:

  • 500 gram yağsız kıyma
  • 3 adet soğan
  • Sıvı yağ
  • Karabiber
  • Tuz

Açmak için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Unu ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.

Ilık su ilave ederek güzelce yoğurun ve pürüzsüz bir hamur elde edin.

Üzerine bir bez örtüp hamuru yarım saat dinlendirin.

Bu esnada böreğin iç harcını hazırlayın.

Soğanları ince ince doğrayın.

Kıymayı az yağda kavurun.

Soğanları kıymaya ekleyip kavurmaya devam edin.

Karabiber ve tuz da ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Dinlenen hamurunuzu yeniden yoğurup 2 eşit parçaya ayırın.

Bezeleri 10 dakika daha dinlendirin.

Tereyağını eritip içine sıvı yağı ilave edin ve karıştırın.

Bezelerden birini merdaneyle hafifçe açın.

Erimiş yağdan hamurun üzerine sürün ve elinizle hamuru çekerek büyütebildiğiniz kadar büyütün.

İç harcının yarısını hamurun üzerine yayın ve dikkatle rulo yapın.

Tepsiyi yağlayıp hamurları ortadan dışa doğru sarın.

İkinci hamura da aynı işlemleri yapın.

Yağın kalanını hamurların üzerine sürün.

Önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

Ardından çıkarıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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