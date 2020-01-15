Kıtır salatalık turşusu tarifi
Turşular, sağlıklı ve lezzet deposu bir yiyecek olduğu için sofraların vazgeçilmezi. Erimeyen ve yumuşamayan kıtır salatalık turşunun ise tadı bambaşka. Hazırlayın, bekletin ve istediğiniz zaman da tüketin. Bu tarif "Tam aradığım gibi" diyorsanız, işte kıtır salatalık turşusunun malzemeleri ve yapılışı...
- Çiğ
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Malzemeler
- 2,5 kilogram turşuluk salatalık
- 3 su bardağı sirke
- 4 yemek kaşığı kaya tuzu
- 1 baş sarımsak
- 4 su bardağı su
- 1 tutam maydanoz
- 5-6 adet nohut
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı limon tuzu
- 2,5 litre kaynamış su
Hazırlanışı
Suyu kaynatın. İçine kaya tuzunu ekleyip karıştırın. Ardından ılıması için bekletin.
Salatalıkları güzelce yıkayın.
Sarımsakları ayırıp soyun.
3 litrelik bir turşu kavanozu alın.
Salatalıkları kavanoza mümkün olduğunca az boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
Boşluklara da sarımsakları ekleyin.
Limon tuzunu ve sirkeyi de ekleyin.
Kalan boşluğu hazırladığınız ılık su karışımıyla doldurun.
Kavanozun üzerine maydanozları yerleştirip kapağını sıkıca kapatın.
En son hafifçe çalkalayıp su ile sirkenin karışmasını sağlayın.
10-15 gün boyunca güneş almayan kuru bir yerde beklettiğiniz turşunuz yemeye hazır hale gelecektir.
Afiyet olsun...