MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Meze Tarifleri Haberleri Kıtır salatalık turşusu tarifi
GeriMeze Tarifleri Kıtır salatalık turşusu tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Meze Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Kıtır salatalık turşusu tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıtır salatalık turşusu tarifi

Turşular, sağlıklı ve lezzet deposu bir yiyecek olduğu için sofraların vazgeçilmezi. Erimeyen ve yumuşamayan kıtır salatalık turşunun ise tadı bambaşka. Hazırlayın, bekletin ve istediğiniz zaman da tüketin. Bu tarif "Tam aradığım gibi" diyorsanız, işte kıtır salatalık turşusunun malzemeleri ve yapılışı...

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 2,5 kilogram turşuluk salatalık
  • 3 su bardağı sirke
  • 4 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 baş sarımsak
  • 4 su bardağı su
  • 1 tutam maydanoz
  • 5-6 adet nohut
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 2,5 litre kaynamış su

Hazırlanışı

Suyu kaynatın. İçine kaya tuzunu ekleyip karıştırın. Ardından ılıması için bekletin.

Salatalıkları güzelce yıkayın.

Sarımsakları ayırıp soyun.

3 litrelik bir turşu kavanozu alın.

Salatalıkları kavanoza mümkün olduğunca az boşluk kalacak şekilde yerleştirin.

Boşluklara da sarımsakları ekleyin.

Limon tuzunu ve sirkeyi de ekleyin.

Kalan boşluğu hazırladığınız ılık su karışımıyla doldurun.

Kavanozun üzerine maydanozları yerleştirip kapağını sıkıca kapatın.

En son hafifçe çalkalayıp su ile sirkenin karışmasını sağlayın.

10-15 gün boyunca güneş almayan kuru bir yerde beklettiğiniz turşunuz yemeye hazır hale gelecektir.

Afiyet olsun...

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi