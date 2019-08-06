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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.08.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Kışlık domates nasıl yapılır? Konserve domates tarifi

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Kışlık domates nasıl yapılır? Konserve domates tarifi

Yaz sebzesi domatese ne yazık ki kışın hasret kalıyoruz. Türk mutfağında birçok yemeğinin içerisinde kullanılan domatesi, sağlıklı bir şekilde ve lezzetini koruyarak tüketmenin yolu ise konserveden geçiyor. Peki, kışlık domates nasıl yapılır? İşte, ilk kez yapacaklar için konserve domates tarifi…

Mevsiminde alınan domateslerden yapılan konserveler, kışın en büyük kurtarıcılardan biri oluyor. Yazdan hazırladığınız domates konservesiyle kış boyunca dumanı üstünde tutan enfes bir domates çorbası yapabilir, kahvaltıların en sevilen lezzeti menemeni sevdiklerinizle tüketebilirsiniz.

Kışlık domates püresi nasıl yapılır?

Malzemeler

5 kg domates
50 gr tuz

Yapılışı

5 kg domatesi iyice yıkayın ve ortasındaki yeşil sapını çıkardıktan sonra çarpı şeklinde çizin. Tenceredeki kaynar suya domatesleri koyup, 15-20 saniye bekletin ve soğuk suya çıkarın. Bu şekilde tüm domateslerin kabuklarının çabucak soyulduğunu göreceksiniz.

Domatesleri ufak parçalara bölüp blendırdan geçirin. Püre haline gelen domatesi altı geniş büyükçe bir tencerede, tahta kaşıkla karıştırarak pişirmeye başlayın. Göz göz kaynayınca 50 gr tuz ekleyin.

Domateslerin fazla suyu uçup, sos kıvamına geldiğinde, sterilize ettiğiniz kavanozlara sıcakken doldurun. Kavanozların kapağını sıkıca kapatıp, ters çevirerek kaldırın. Tüm kış kullanabileceğiniz püreniz artık hazır.

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