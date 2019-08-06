Kışlık domates nasıl yapılır? Konserve domates tarifi
Yaz sebzesi domatese ne yazık ki kışın hasret kalıyoruz. Türk mutfağında birçok yemeğinin içerisinde kullanılan domatesi, sağlıklı bir şekilde ve lezzetini koruyarak tüketmenin yolu ise konserveden geçiyor. Peki, kışlık domates nasıl yapılır? İşte, ilk kez yapacaklar için konserve domates tarifi…
Mevsiminde alınan domateslerden yapılan konserveler, kışın en büyük kurtarıcılardan biri oluyor. Yazdan hazırladığınız domates konservesiyle kış boyunca dumanı üstünde tutan enfes bir domates çorbası yapabilir, kahvaltıların en sevilen lezzeti menemeni sevdiklerinizle tüketebilirsiniz.
Kışlık domates püresi nasıl yapılır?
Malzemeler
5 kg domates
50 gr tuz
Yapılışı
5 kg domatesi iyice yıkayın ve ortasındaki yeşil sapını çıkardıktan sonra çarpı şeklinde çizin. Tenceredeki kaynar suya domatesleri koyup, 15-20 saniye bekletin ve soğuk suya çıkarın. Bu şekilde tüm domateslerin kabuklarının çabucak soyulduğunu göreceksiniz.
Domatesleri ufak parçalara bölüp blendırdan geçirin. Püre haline gelen domatesi altı geniş büyükçe bir tencerede, tahta kaşıkla karıştırarak pişirmeye başlayın. Göz göz kaynayınca 50 gr tuz ekleyin.
Domateslerin fazla suyu uçup, sos kıvamına geldiğinde, sterilize ettiğiniz kavanozlara sıcakken doldurun. Kavanozların kapağını sıkıca kapatıp, ters çevirerek kaldırın. Tüm kış kullanabileceğiniz püreniz artık hazır.