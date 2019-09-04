Bulgur, et ve baharatların en nefis birlikteliklerinden biri çiğ köftedir. Peki çiğ köfteye biraz daha farklı bir gözle bakıp kısır tartarı denemeye ne dersiniz? Son dönemde en çok merak edilen tariflerden biri olan kısır tartarın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kısır tartar tarifi...
Tartar için:
Kısır için:
Kısır tartar için:
Tartar için sinirleri alınmış bonfileyi küp küp doğrayın.
Hardal ve diğer soslarla birlikte mutfak robotundan geçirerek püre haline gelmesini sağlayın.
Kısırlık bulguru ve kimyonu bir tencereye alıp hafif hafif kavurmaya başlayın.
Bu esnada salçaları biraz suyla açıp bulgurun üzerine gezdirin.
Biraz daha kavurduktan sonra kaynar suyu da ekleyip bulgurlar suyu çekip kabarana kadar üzeri kapalı halde dinlendirin.
Püre halindeki eti bulgurlarla karıştırıp tartar için olan malzemeleri de ilave edin.
Çiğ köfte yapar gibi iyice yoğurun.
Dilediğiniz gibi şekillendirdiğiniz köfteleri yeşilliklerle servis edin. Afiyet olsun…