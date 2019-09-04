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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Meze Tarifleri>Kısır tartar tarifi
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Kısır tartar tarifi

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Kısır tartar tarifi

Bulgur, et ve baharatların en nefis birlikteliklerinden biri çiğ köftedir. Peki çiğ köfteye biraz daha farklı bir gözle bakıp kısır tartarı denemeye ne dersiniz? Son dönemde en çok merak edilen tariflerden biri olan kısır tartarın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kısır tartar tarifi...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Tartar için:

  • 500 gram bonfile
  • 2 yemek kaşığı Dijon hardalı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı Tabasco sosu
  • 1 yemek kaşığı Worcestershire sosu

Kısır için:

  • 100 gram köftelik bulgur
  • 1 yarım yemek kaşığı köy salçası
  • 1 yarım yemek kaşığı tatlı biber salçası
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 200 mililitre kaynamış su

Kısır tartar için:

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı sarımsak tozu
  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış nane
  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış taze soğan
  • 1 yemek kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tutam tuz

Hazırlanışı

Tartar için sinirleri alınmış bonfileyi küp küp doğrayın.

Hardal ve diğer soslarla birlikte mutfak robotundan geçirerek püre haline gelmesini sağlayın.

Kısırlık bulguru ve kimyonu bir tencereye alıp hafif hafif kavurmaya başlayın.

Bu esnada salçaları biraz suyla açıp bulgurun üzerine gezdirin.

Biraz daha kavurduktan sonra kaynar suyu da ekleyip bulgurlar suyu çekip kabarana kadar üzeri kapalı halde dinlendirin.

Püre halindeki eti bulgurlarla karıştırıp tartar için olan malzemeleri de ilave edin.

Çiğ köfte yapar gibi iyice yoğurun.

Dilediğiniz gibi şekillendirdiğiniz köfteleri yeşilliklerle servis edin. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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