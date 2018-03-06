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Kışın muhteşem lezzeti salebin içilebileceği 4 en iyi mekan

Kaynak: Doğan Burda
06.03.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:

Salep kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Geçmişten bugüne kışın sıcak sohbetlerini daha da ısıtan hem tatlı hem de şifa niyetine içtiğimiz milli içeceklerimizden. Eğer siz de bu lezzetin tutkunlarından biriyseniz aşağıdaki mekânlarda sıcak bir sohbet eşliğinde salebinizi höpürdetebilirsiniz.

Kışın muhteşem lezzeti salebin içilebileceği 4 en iyi mekan

Yeniköy Kahvesi

Yeniköy Kahvesi’nin yazı ayrı güzel kışı ayrı güzel gerçekten. Hangi mevsimde giderseniz gidin en lezzetli yiyecekleri içecekleri Boğaz manzarasında yiyip içebileceğiniz biricik bir yer. İşte kışın en zevkli anlarından biri de şömine başında salebinizi içerken boğaz manzarasına dalıp gitmek ve bunu Yeniköy Kahvesi’nde yaşamak mümkün.

Adres: Yeniköy Mahallesi, Kürkçü Faik Sokak, No 4, Sarıyer, İstanbul

Kışın muhteşem lezzeti salebin içilebileceği 4 en iyi mekan

Tarihi Bağdat Kuru Kahvecisi

Şaşkınbakkal’da kahve severlerin en uğrak mekânı olan Tarihi Bağdat Kuru Kahvecisi salebinde de en az kahvesi kadar iddialı. Kahvesine koyduğu sakızı Sakız Adası’ndan getiren mekân, salebin de en doğalını size sunduğunu iddia ediyor. Yanına Kavala Kurabiyesi de alıp keyfinizi bin beş yüze katlayabilirsiniz.

Adres: Şaşkınbakkal Mahallesi, Bağdat Caddesi, Kazım Özalp Sokak, No 22/J, Kadıköy, İstanbul

Kışın muhteşem lezzeti salebin içilebileceği 4 en iyi mekan

Zeynel Muhallebicisi

E bu konuda uzman olan yerlerden biri de şüphesiz Zeynel Muhallebicisi’dir. Tarihi köklü mekânlardan biri olan Zeynel Muhallebicisi size tam 3 çeşit salep sunuyor. Çikolatalı, fındıklı ve dondurmalı salepler arasından dilediğinizi seçip afiyetle içebilirsiniz.

Adres: Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No 167, Sarıyer, İstanbul

Kışın muhteşem lezzeti salebin içilebileceği 4 en iyi mekan

Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi

Tarihi yerlerin tarihi olmasının nedeni yıllar boyunca insanların kendilerini bu mekânlarda iyi hissetmeleri ve sık sık ziyaret etmeleri. İşte Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi de boğazın eşsiz güzelliğine tam karşıdan baktığı için senelerin en uğrak yerlerinden biri. Bu güzel ortamda kocaman ve bol tarçınlı salebinizi içerken İstanbul’u neden bu kadar çok sevdiğinizi bir kez daha hatırlıyor, bu şehirde her mevsimin ayrı güzel olduğunu düşünüyorsunuz.

Adres: Çengelköy Mahallesi, Çınaraltı Camii Sokak, No 4, Üsküdar, İstanbul

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Etiketler: salep mekanları , salep nerede içilir
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