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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Fotoğraflar Ingimage
03.10.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Kış sofrasının yıldızı çorbaların kıvamı nasıl ayarlanır?

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Kış sofrasının yıldızı çorbaların kıvamı nasıl ayarlanır?

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden olan çorba kuşkusuz ki sofralarımızın baş tacı. Özellikle kış aylarının yaklaşması ile ana yemeklerden önce çorbalar artık sofralarda daha sık yer almaya başlayacak. Çorbanın damaklarda hoş bir lezzet bırakması için kıvamı oldukça önemli. Peki, iyi bir çorba için kıvamı nasıl ayarlanmalı? İşte püf noktaları...

Çorbalarınıza un veya nişasta ekleyerek kıvamını artırabilirsiniz. Ancak miktarını doğru ayarlamalısınız. Un çorbaya çok koyulduğu zaman kıvamı epey koyu olur. Bu kıvamı azaltmak için çorbanıza sıcak su ekleyebilirsiniz. Çorbanızın unu az geldiyse, unu ve tereyağını ayrı bir kapta kavurduktan sonra çorbanıza ilave edebilirsiniz.

Sebze çorbalarının kıvamını artırmak isterseniz sebzeleri püre haline getirip çorbanıza ilave edebilirsiniz. Patates gibi nişastalı sebzeleri çorbalarda kıvam artırıcı olarak kullanılabilirsiniz.

Kış sofrasının yıldızı çorbaların kıvamı nasıl ayarlanır

Çorbanıza kıvam katacak bir diğer malzeme de nişastadır. Nişastayı suyla iyice incelttikten sonra karışımı çorbanıza yavaş yavaş eklemeniz ve bu sırada devamlı karıştırmanız gerekir. Çorbaya ekleyeceğiniz nişasta miktarını kendi hedeflediğiniz kıvama göre ayarlayabilirsiniz.

Çorbanızı her zaman kısık ateşte pişirin ve hızla kaynayıp taşmasını önleyin. Bu püf noktası koyu kıvamlı çorba hazırlayabilmek için oldukça etkilidir. Bunun yanında, pişirdiğiniz çorbayı karıştırırken tahta kaşık seçmeye özen gösterin.

Kış sofrasının yıldızı çorbaların kıvamı nasıl ayarlanır

Koyu kıvamlı çorba yapmak istiyorsanız çok su ve yağ kullanmaktan uzak durmalısınız.

Sadece içme suyu ile yapılan çorbalar et suyu veya tavuk suyu ile yapılan çorbalara göre daha tatsız ve kıvamsız olur. Kullandığınız et ve tavuk suyunun yağ oranlarına da dikkat etmeniz gerekir.

Kış sofrasının yıldızı çorbaların kıvamı nasıl ayarlanır

Çorbanın pişmesine yakın içerisine eklenecek olan terbiye çorbanın türüne göre kıvam katmaya yardımcıdır.

Pişmiş çorbanın kıvamını koyulaştırmak amacıyla içine kıvamın sululuğuna göre bir ya da iki adet çiğ patates ekleyerek de çözüm bulabilirsiniz.

01:12Mücver | Yamii
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