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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
01.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Kiş nedir? Kiş nasıl yapılır?

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Kiş nedir? Kiş nasıl yapılır?

Hem sıcak hali hem soğuk hali yenilen kiş, Fransız mutfağından sonra ülkemizde de popüler bir hal aldı. Görüntüsü itibariyle pizzayı andıran kiş, her evde bulunan malzemelerle farklı şekillerde yapılabilir. Peki, kiş için gerekli malzemeler neler? İşte, ilk kez kiş yapacaklar için gerekli malzemeler ve yapılış aşaması

Kiş, yumurta, süt veya krema ile doldurulmuş hamur kabuğundan ve peynir, et, deniz ürünleri veya sebzelerden oluşan, tuzlu ve açık bir börektir. Kiş sıcak veya soğuk servis edilebilir.

Fransızların tok tutan ve aklınıza gelebilecek her çeşit malzemeyle yapılan kiş, diğer ülkelerde, özellikle parti yemeği olarak da popülerdir.

MİNİ KİŞ TARİFİ

Kiş hamuru için malzemeler

Hamuru için Malzemeler
400 gr. un – 3,5 su bardağı
200 gr. tereyağı – soğuk
2 adet yumurta
Tuz

İç harcı için malzemeler

3 adet bostan patlıcan
2 yemek kaşığı sürülebilir taze peynir ya da krem peynir
1 su bardağı süt
¼ muskat rendesi
8 adet kuru domates
8 – 10 adet siyah zeytin
2 – 3 dal taze kekik

İç Harcın hazırlanışı

Patlıcanlarınızı közleyin.
Ardından kabuklarını soyun ve bir karıştırma kabına alın.
İçerisine krem peynir, ½ su bardağı süt, yumurta ve muskat rendesini ekleyip, bir çırpma teliyle karıştırın.
Kuru domates ve siyah zeytini küçük küp olacak şekilde doğrayın.
Patlıcanlı karışımın içerisine alın, üzerine taze kekik ekleyin ve karıştırın.
Kalan ½ su bardağı sütü de karışıma çırparak ekleyin.
Fırından çıkan kişlerinizin içerisine iç harç doldurun.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin.
Un, tereyağı, yumurta ve tuzu parçalayıcının haznesine alın ve hamur haline gelene kadar çekin.
Kiş hamurunu koyacağınız küçük kalıplara hamurdan parçalar kopartıp fazla yoğurmadan yerleştirin.
Kalıpları hazırladıktan sonra bir çatal yardımı ile hamurun tabanına delikler açın.
Hazırladığınız mini kişlerin üzerine kiş kalıbınıza göre kestiğiniz yağlı kağıtla kaplayın ve üzerine ağırlık olması için baklagil (nohut, fasülye)  koyup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 8 dakika pişirin.
Daha sonra ağırlıkları ve yağlı kağıdı alıp üzerine iç harcı ekledikten sonra kişleri yeniden fırına verin ve 8 – 10 dakika daha pişirin.

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