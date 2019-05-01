Kiş nedir? Kiş nasıl yapılır?
Hem sıcak hali hem soğuk hali yenilen kiş, Fransız mutfağından sonra ülkemizde de popüler bir hal aldı. Görüntüsü itibariyle pizzayı andıran kiş, her evde bulunan malzemelerle farklı şekillerde yapılabilir. Peki, kiş için gerekli malzemeler neler? İşte, ilk kez kiş yapacaklar için gerekli malzemeler ve yapılış aşaması
Kiş, yumurta, süt veya krema ile doldurulmuş hamur kabuğundan ve peynir, et, deniz ürünleri veya sebzelerden oluşan, tuzlu ve açık bir börektir. Kiş sıcak veya soğuk servis edilebilir.
Fransızların tok tutan ve aklınıza gelebilecek her çeşit malzemeyle yapılan kiş, diğer ülkelerde, özellikle parti yemeği olarak da popülerdir.
MİNİ KİŞ TARİFİ
Kiş hamuru için malzemeler
Hamuru için Malzemeler
400 gr. un – 3,5 su bardağı
200 gr. tereyağı – soğuk
2 adet yumurta
Tuz
İç harcı için malzemeler
3 adet bostan patlıcan
2 yemek kaşığı sürülebilir taze peynir ya da krem peynir
1 su bardağı süt
¼ muskat rendesi
8 adet kuru domates
8 – 10 adet siyah zeytin
2 – 3 dal taze kekik
İç Harcın hazırlanışı
Patlıcanlarınızı közleyin.
Ardından kabuklarını soyun ve bir karıştırma kabına alın.
İçerisine krem peynir, ½ su bardağı süt, yumurta ve muskat rendesini ekleyip, bir çırpma teliyle karıştırın.
Kuru domates ve siyah zeytini küçük küp olacak şekilde doğrayın.
Patlıcanlı karışımın içerisine alın, üzerine taze kekik ekleyin ve karıştırın.
Kalan ½ su bardağı sütü de karışıma çırparak ekleyin.
Fırından çıkan kişlerinizin içerisine iç harç doldurun.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin.
Un, tereyağı, yumurta ve tuzu parçalayıcının haznesine alın ve hamur haline gelene kadar çekin.
Kiş hamurunu koyacağınız küçük kalıplara hamurdan parçalar kopartıp fazla yoğurmadan yerleştirin.
Kalıpları hazırladıktan sonra bir çatal yardımı ile hamurun tabanına delikler açın.
Hazırladığınız mini kişlerin üzerine kiş kalıbınıza göre kestiğiniz yağlı kağıtla kaplayın ve üzerine ağırlık olması için baklagil (nohut, fasülye) koyup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 8 dakika pişirin.
Daha sonra ağırlıkları ve yağlı kağıdı alıp üzerine iç harcı ekledikten sonra kişleri yeniden fırına verin ve 8 – 10 dakika daha pişirin.
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