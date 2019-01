Kış hastalıklarının ilacı 'kış çorbası'

Diyetisyen Nafikar Turan, soğuk kış aylarında vücudun direnç kazanması, bağışıklık sisteminin güçlenerek grip ve soğuk algınlığı gibi mevsim hastalıklarından korunmak için kış sebzelerinden oluşan çorba içilmesini önerdi. Kış çorbalarında mutlaka soğan bulunması gerektiğini ifade eden Turan, restoranın mutfağına girerek içinde kereviz, zeytinyağı, portakal, limon, soğan, havuç, patates, zencefil, zerdeçal, brokoli, maydanoz, tuz ve karabiber bulunan şifalı ’kış çorbası’ pişirdi. Bir yandan çorbanın hazırlanışını anlatan, bir yandan tarifini veren Turan, mutlaka soğan kullanılmasını istedi. Nafikar Turan, soğanın çok iyi antibiyotik özelliği bulunduğunu, içerisindeki C vitamini nedeniyle her çorbada mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı.



Kış çorbası malzemelerinden patatesin de çok iyi bir enerji kaynağı olduğunu kaydeden Turan, karbonhidrat ve protein içeriğiyle C ve D kompleks vitaminleri sayesinde vücut direncini arttırdığını belirtti. Beta karoten özelliği sayesinde iyi bir antioksidan olan havucun ise içerdiği B ve C vitaminleri sayesinde balgam söktürücü özelliği olduğunu söyleyen Turan, çorbanın malzemelerinin özelliklerini, şöyle anlattı:





"Çorbamızdaki kereviz içerdiği omega 6 yağ asidi sayesinde vücut direncini artırıp antioksidan özelliği oluştururken, vücuttaki serbest radikallere karşı da iyi gelerek hastalığa yakalanmayı geciktiriyor. Yine çorbadaki portakal ise tam bir C vitamini deposu. İçerisindeki elementlerden dolayı uzun süre tok kalınmasını sağlayan brokoli de çorbamızın vazgeçilmezi. Baharatlardan zerdeçalın antioksidan özelliği çok yüksek. Zencefil ise hastalığa bağlı bulantıya iyi geliyor ve eklem ağrılarını azaltıyor, ayrıca bağışıklığı güçlendiriyor. Karabiber de bağışıklığı kuvvetlendirip metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle çok önemli."



Nafikar Turan, kış aylarında özellikle portakal, kereviz, maydanoz, patates gibi renkli sebzelerle antioksidan özelliği çok yüksek çorba yaparak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu yineledi.



Kış çorbasını pişirdikten sonra restoranın müşterilerine ikram eden Turan, çorbayla ilgili düşünceleri de dinledi. Çorbayı içen Şerife Aşık, tam da gripken kendisine ikram edilen çorbanın çok iyi geldiğini söylerken, Ferhan Aşık da çorbanın çok lezzetli olduğunu belirtti.