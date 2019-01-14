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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.01.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Kış hastalıklarının ilacı 'kış çorbası'

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Kış hastalıklarının ilacı 'kış çorbası'

Antalya’da bir diyetisyen, soğuk kış günlerinde grip, nezle ve soğuk algınlığından korunmak için kış sebzeleriyle hazırlanmış çorba içilmesini tavsiye etti. Bir restoranın mutfağında içinde kereviz, zeytinyağı, portakal, limon, soğan, havuç, patates, zencefil, zerdeçal, brokoli, maydanoz, tuz ve karabiber bulunan ’kış çorbası’ hazırlayan diyetisyen Nafikar Turan, müşterilere ikram etti.

Diyetisyen Nafikar Turan, soğuk kış aylarında vücudun direnç kazanması, bağışıklık sisteminin güçlenerek grip ve soğuk algınlığı gibi mevsim hastalıklarından korunmak için kış sebzelerinden oluşan çorba içilmesini önerdi. Kış çorbalarında mutlaka soğan bulunması gerektiğini ifade eden Turan, restoranın mutfağına girerek içinde kereviz, zeytinyağı, portakal, limon, soğan, havuç, patates, zencefil, zerdeçal, brokoli, maydanoz, tuz ve karabiber bulunan şifalı ’kış çorbası’ pişirdi. Bir yandan çorbanın hazırlanışını anlatan, bir yandan tarifini veren Turan, mutlaka soğan kullanılmasını istedi. Nafikar Turan, soğanın çok iyi antibiyotik özelliği bulunduğunu, içerisindeki C vitamini nedeniyle her çorbada mutlaka kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kış çorbası malzemelerinden patatesin de çok iyi bir enerji kaynağı olduğunu kaydeden Turan, karbonhidrat ve protein içeriğiyle C ve D kompleks vitaminleri sayesinde vücut direncini arttırdığını belirtti. Beta karoten özelliği sayesinde iyi bir antioksidan olan havucun ise içerdiği B ve C vitaminleri sayesinde balgam söktürücü özelliği olduğunu söyleyen Turan, çorbanın malzemelerinin özelliklerini, şöyle anlattı:

Kış hastalıklarının ilacı kış çorbası


"Çorbamızdaki kereviz içerdiği omega 6 yağ asidi sayesinde vücut direncini artırıp antioksidan özelliği oluştururken, vücuttaki serbest radikallere karşı da iyi gelerek hastalığa yakalanmayı geciktiriyor. Yine çorbadaki portakal ise tam bir C vitamini deposu. İçerisindeki elementlerden dolayı uzun süre tok kalınmasını sağlayan brokoli de çorbamızın vazgeçilmezi. Baharatlardan zerdeçalın antioksidan özelliği çok yüksek. Zencefil ise hastalığa bağlı bulantıya iyi geliyor ve eklem ağrılarını azaltıyor, ayrıca bağışıklığı güçlendiriyor. Karabiber de bağışıklığı kuvvetlendirip metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle çok önemli."

Nafikar Turan, kış aylarında özellikle portakal, kereviz, maydanoz, patates gibi renkli sebzelerle antioksidan özelliği çok yüksek çorba yaparak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu yineledi.

Kış çorbasını pişirdikten sonra restoranın müşterilerine ikram eden Turan, çorbayla ilgili düşünceleri de dinledi. Çorbayı içen Şerife Aşık, tam da gripken kendisine ikram edilen çorbanın çok iyi geldiğini söylerken, Ferhan Aşık da çorbanın çok lezzetli olduğunu belirtti.

Kış hastalıklarının ilacı "Kış Çorbası"MEDİCAL Park Antalya Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden diyetisyen Nafikar Turan, soğuk kış günlerinde grip, nezle ve soğuk algınlığından korunmak için kış sebzeleriyle hazırlanmış çorba içilmesini tavsiye etti. Bir restoranın mutfağında içinde kereviz, zeytinyağı, portakal, limon, soğan, havuç, patates, zencefil, zerdeçal, brokoli, maydanoz, tuz ve karabiber bulunan 'kış çorbası' hazırlayan diyetisyen Turan, müşterilere ikram etti.
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