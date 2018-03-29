Kış bitmeden en iyi bozayı içebileceğiniz 6 mekân

Birinci Profiterol

Üsküdar’ın en klasik lezzet duraklarından biri olan Birinci Profiterol adı üzerinde aslında ekler ve profiterolleriyle ünlü. Ancak bilenler buraya kışın boza da içmek için geliyorlar. Tatlıya doyacağınız bir gün yaşamak istiyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz.





Vefa Bozacısı

1876 yılında bu yana bozanın en güzelini damaklarımıza ulaştıran Vefa Bozacısı Fatih’in en meşhur dükkânlarından biridir. İçerisinde C,A,D ve E vitaminlerini bulunduran bu nedenle de bağışıklığınızı da güçlendiren bu içeceğin en iyi adreslerinden biri şüphesiz Tarihi Vefa Bozacısı’dır. Gözünüz kapalı doya doya içebilirsiniz.

Damla Dondurma ve Boza

İstanbul’un tarihinde öneme sahip yerlerden bir diğeri olan Kurtuluş’ta yer alan Damla Bozacısı’nın diğer adının dondurmacı olması, mevsimine göre dondurmanın ve bozanın en güzelini sevenlerine sunmasından kaynaklanıyor. Yazın dondurma yerken kışın sizi boza bekliyor.

Çaykur Çay Vakti

Boza denince bu lezzet İstanbul’un en eski semtlerinde kendine yer bulmuş gibi hissediyor insan. Tabii bu semtleri sayarken Moda’yı da es geçmek olmaz. Moda da sıcacık bir şeyler içmek için en güzel mekânlardan biri olan Çaykur Çay Vakti’nde bir de boza içmeyi deneyin. Emin olun pişman olmayacaksınız.

Aslı Börek

Aslı Börek’in birçok semtte şubeleri var. Ancak özellikle Eminönü’nün tarihi dokusunda geçmişten gelen bu efsane tadı damakta hissetmenin keyfi bir başka. Kışın soğuk günlerinde Eminönü sokaklarında bir tur attıktan sonra ısınmak için sığınılabilecek en iyi mekânlardan biri.

Bu Bu Dondurma

Bu Bu Dondurma aslında bir dondurmacı ama kışın dünyanın en lezzetli bozalarını sevenlerine sıcacık sunmayı da ihmal etmiyor. Şişelerde satın alabileceğiniz bozanın lezzeti gerçekten efsane olabilecek kadar iddialı.

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