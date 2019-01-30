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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: İHA Fotoğraf: Ingimage
30.01.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Kış aylarında bu dörtlüyü sofranızdan eksik etmeyin

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Kış aylarında bu dörtlüyü sofranızdan eksik etmeyin

Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, kış sebzelerinin kış aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitamin desteğini sağlayarak, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Kış sebzelerinin doğal olarak, kış aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri bünyesinde bulundurduğunu belirten Tatlıoğlu, bu aylarda alınacak ıspanak, kereviz, brokoli ve pırasanın vücudu hastalıklardan koruyacağını ifade etti. Tatlıoğlu, kış beslenmesine dair şu bilgileri verdi:

ISPANAK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
“Ispanak C ve E vitamini, beta-karoten ve manganez gibi antioksidan bileşikler açısından mükemmel bir besin kaynağıdır. Bileşimindeki C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlamaktadır. Yağda çözünebilen bir vitamin olan E vitamini, vücuttaki kanı inceltmeye ve kan pıhtılarını engellemeye yardımcı olmaktadır. A vitamini öncüsü ‘beta-karoten’ sayesinde, özellikle görme yeteneğinin gelişmesinde ve göz sağlığının korunmasında da ıspanak etkili bir besindir. Ispanak kalsiyum ve magnezyum içeriği nedeniyle, kemik sağlığı için tercih edilmelidir. Bileşiminde çokça bulunan anti inflamatuar, (neoksantin ve viloksantin) iltihapların azalmasında önemli role sahiptir. İçerisindeki farklı ‘flavonoidler’ sayesinde güçlü bir antioksidan ve anti kanser ajanı olarak görev yapan ıspanak, özellikle prostat, kolon, mide ve yumurtalık kanserlerinden korunmak için tercih edilmelidir. İçeriğinde okzalat olan ıspanak, böbrek ve safra kesesi sorunu olanlarda taşa neden olduğu için kontrollü tüketilmelidir. Pürin içerdiği için ürik asit yüksekliği olan gut hastalarının da tüketmemesi gereken bir besindir.”

Ispanak yemeği tarifi
Ispanak yemeği tarifi

KEREVİZ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, KALBİ KORUR
“Bağışıklık sistemi desteklemeye yardımcı olan kereviz, fazla miktarda C vitaminini içermektedir. Kerevizde bulunan ‘phthalide’ adlı bileşen atardamar çevrelerindeki kasların gevşemesine yardımcı olmakta, böylece yüksek kan basıncını düşürmektedir. Kolesterol düşürücü etkisi olan kereviz, aynı zamanda diüretik özelliği sayesinde ödem atmak için iyi bir besindir. Komarin adlı bileşenler sayesinde hücreyi serbest radikallerin verdiği zarardan korumaktadır. Kanser, yaşa bağlı görme kaybı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan kereviz; sürekli yorgunluk, sinirlilik, kas krampları gibi problemlere karşı tercih edilmelidir. Düşük kalorili olması nedeniyle (100 gramı yaklaşık 30 kalori) zayıflamak isteyenler kerevizi rahatlıkla tüketebilir. Kerevizin kökü yemekte, yaprakları ve sapları ise salatalarda kullanılabilir.”

Ayvalı kereviz tarifi
Ayvalı kereviz tarifi

BROKOLİ AĞRIYI AZALTIR, CİLDİ GENÇLEŞTİRİR
“Brokoli;folik asit, A, C ve K vitaminleri ile demir, potasyum, selenyum, kalsiyum gibi mineraller açısından zengin bir besindir.Bileşiminde bulunan izotiyosiyonatlar, anti enflamatuar etkisi sayesinde, iltihaplanmaya neden olan bakterilerin çoğalmasını önler, ağrıyı azaltır. Brokoli, özellikle mide ve bağırsak sağlığının korunmasına da katkıda bulunmaktadır. Başta akciğer, mide, bağırsak, yemek borusu ve meme kanserleri olmak üzere tüm kanserlere karşı koruyucu etkisi bulunan brokoli, vücudu zararlı maddelerden arındırır ve yaşlanma karşıtı özelliği sayesinde cildin genç görünmesinde önemli rol oynar. Bileşimindeki lutein, zeaksantin ve beta-karoten antioksidan etkiye sahiptir.”

Brokoli çorbası tarifi
Brokoli çorbası tarifi

PIRASA KAN AKIŞINI DÜZENLER, TANSİYONU DÜŞÜRÜR
“Pırasa A, C, K ve B6 vitaminleri için iyi bir kaynak olmasının yanı sıra, besin lifi açısından da oldukça zengindir. Bileşimindeki ‘kaempferol’ adlı ‘flavonoid’ sayesinde tahribata yol açan faktörlere karşı damarları korumaktadır. Ayrıca nitrit oksit üretimini artırarak, damar sertliğini önler ve yüksek tansiyonu kontrole yardımcı olur. Kemik sağlığının korunması ve kan akışının düzenlenmesinde rol oynayan K vitamini ise pırasada bol miktarda bulunmaktadır. Antioksidan açısından oldukça zengin olan pırasa, serbest radikallere karşı vücudu koruyup kronik hastalıklara yakalama riskini azaltır. Tüm koyu yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi folik asit açısından zengin olan pırasa, gebelik düşünen veya gebe olanların tercih etmesi gereken bir besindir.”

Zeytinyağlı pırasa tarifi
Zeytinyağlı pırasa tarifi

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Sebze 101Sebze pişirirken nelere dikkat edilmeli? Sebzeler nasıl doğranmalı? Sebzeleri temizlerken nelerden yararlanabiliriz? Sebzeler ne zaman tüketilirse en lezzetli sonuç alınır? İşte sebze yemeklerini hazırlarken çok işinize yarayacak püf noktaları...
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