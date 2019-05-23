Kiraz yaprağı sarması tarifi

Asma, pazı, lahana gibi sebzelerle yapılan sarmaları bilmeyen yoktur. Peki ya kiraz yaprağı sarmasını duymuş muydunuz? Malatya yöresine ait bir tarif olan kiraz yaprağı sarması, yöresel lezzetleri sevenler, sofrası için farklı yemekler arayanlar için. Bu yemeğin dut, fasulye gibi başka bitkilerin yapraklarıyla yapılabildiğini de hatırlatalım.
Sosu için:
Kiraz yapraklarını sıcak suda 5 dakika bekleterek haşlayın.
Bulgurları derin bir kaba alıp üzerine sıcak su dökerek 15 dakika kadar bekletin.
Bulgurlar yumuşayınca içine un ve tuzu ilave edip tüm malzemeyi kıvam alana kadar güzelce yoğurun.
Kiraz yapraklarını parlak kısmı alta gelecek şekilde açın.
Hazırladığınız bulgurlu içten yaprakların üzerine koyup incecik olacak şekilde sarın.
Sarmaları tencereye yerleştirip üzerine bir tabak kapatın.
Tencereye sıcak su ilave edip sarmaları pişirin.
Ayrı bir tencerede yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın.
Sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin.
Bu esnada küp küp doğradığınız soğanları tereyağında karamelize olana kadar kavurun.
Pişen sarmaları yoğurtlu sosun içine aktarıp 10 dakika daha pişirin.
Sarmaları tabaklara bölüştürüp üzerine karamelize soğan gezdirerek servis edin.