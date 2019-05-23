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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Kiraz yaprağı sarması tarifi
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Kiraz yaprağı sarması tarifi

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Kiraz yaprağı sarması tarifi

Asma, pazı, lahana gibi sebzelerle yapılan sarmaları bilmeyen yoktur. Peki ya kiraz yaprağı sarmasını duymuş muydunuz? Malatya yöresine ait bir tarif olan kiraz yaprağı sarması, yöresel lezzetleri sevenler, sofrası için farklı yemekler arayanlar için. Bu yemeğin dut, fasulye gibi başka bitkilerin yapraklarıyla yapılabildiğini de hatırlatalım.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram kiraz yaprağı
  • 1 su bardağı kırma bulgur
  • 1 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz

Sosu için:

  • 3 orta boy kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 150 gram tereyağı
  • 2 kilogram yoğurt

Hazırlanışı

Kiraz yapraklarını sıcak suda 5 dakika bekleterek haşlayın.

Bulgurları derin bir kaba alıp üzerine sıcak su dökerek 15 dakika kadar bekletin.

Bulgurlar yumuşayınca içine un ve tuzu ilave edip tüm malzemeyi kıvam alana kadar güzelce yoğurun.

Kiraz yapraklarını parlak kısmı alta gelecek şekilde açın.

Hazırladığınız bulgurlu içten yaprakların üzerine koyup incecik olacak şekilde sarın.

Sarmaları tencereye yerleştirip üzerine bir tabak kapatın.

Tencereye sıcak su ilave edip sarmaları pişirin.

Ayrı bir tencerede yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın.

Sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Bu esnada küp küp doğradığınız soğanları tereyağında karamelize olana kadar kavurun.

Pişen sarmaları yoğurtlu sosun içine aktarıp 10 dakika daha pişirin.

Sarmaları tabaklara bölüştürüp üzerine karamelize soğan gezdirerek servis edin.

Fotoğraf: Alamy
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