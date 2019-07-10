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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
10.07.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayının tarifi

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Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayının tarifi

Kiraz, “Arkamdan dut yetişmese, yiyenin boynunu sapıma döndürürüm” dermiş. Kirazın düşük kalorili, zayıflama etkisi olan bir meyve olduğunu anlatmak için kullanılan bu söz, kilo vermek isteyenlerin kulağına küpe olmuş olmalı ki birçok kişi özellikle kiraz sapı çayını zayıflamaya yardımcı olarak görüyor. Bu tür ürünleri kullanmadan önce bir uzmana danışmanız gerektiğinin altını bir kez daha çizdikten sonra “Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt vermeye çalışalım. İşte evde kiraz sapı çayı yapılışı ve faydaları…

Kiraz sapının taze ya da kuruyken çayı yapılabilir. Kiraz sapı çayını aktarlardan alabileceğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Bunun için öncelikle kirazların saplarını ayırın (tanelerinden de aşağıda tarifini verdiğimiz nefis reçeli yapabilirsiniz) ve iyice yıkayın.

Kiraz reçeli tarifi
Kiraz reçeli tarifi

Bir demleme için 40-50 tane kadar kiraz sapı yeterli olacaktır.

Kiraz saplarını 3 su bardağı suyla birlikte bir cezveye alın ve 10 dakika kadar kaynatın.

Süzün ve içmek için soğumasını bekleyin.

Sabahları aç karına yarım çay bardağı kadar kiraz sapı çayı tüketmeniz yeterli olacaktır.

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