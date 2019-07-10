Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayının tarifi
Kiraz, “Arkamdan dut yetişmese, yiyenin boynunu sapıma döndürürüm” dermiş. Kirazın düşük kalorili, zayıflama etkisi olan bir meyve olduğunu anlatmak için kullanılan bu söz, kilo vermek isteyenlerin kulağına küpe olmuş olmalı ki birçok kişi özellikle kiraz sapı çayını zayıflamaya yardımcı olarak görüyor. Bu tür ürünleri kullanmadan önce bir uzmana danışmanız gerektiğinin altını bir kez daha çizdikten sonra “Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?” sorusuna yanıt vermeye çalışalım. İşte evde kiraz sapı çayı yapılışı ve faydaları…
Kiraz sapının taze ya da kuruyken çayı yapılabilir. Kiraz sapı çayını aktarlardan alabileceğiniz gibi evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
Bunun için öncelikle kirazların saplarını ayırın (tanelerinden de aşağıda tarifini verdiğimiz nefis reçeli yapabilirsiniz) ve iyice yıkayın.
Bir demleme için 40-50 tane kadar kiraz sapı yeterli olacaktır.
Kiraz saplarını 3 su bardağı suyla birlikte bir cezveye alın ve 10 dakika kadar kaynatın.
Süzün ve içmek için soğumasını bekleyin.
Sabahları aç karına yarım çay bardağı kadar kiraz sapı çayı tüketmeniz yeterli olacaktır.