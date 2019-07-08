Kiraz reçeli tarifi

Kiraz yaz aylarının en lezzetli ve en düşük kalorili meyvelerinden. Birçok tatlıda zevkle kullanılabilen kirazın reçeli de enfes oluyor. Vişne reçeliyle karıştırılmaması gereken kiraz reçelinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Kahvaltılarınıza renk katacak bu reçeli kaçırmayın, afiyet olsun!
Saplarını ayıkladığınız kirazları iyice yıkayın.
Sularının süzülmesi için kenara alın.
Çekirdeklerini tek tek çıkarıp tencereye aktardığınız kirazların üzerine şekeri serpin.
Kapağını kapatıp bir gece beklettiğiniz kirazları kısık ateşte yavaş yavaş kaynatın.
Meyveleri ezip dağıtmadan ağır ağır karıştırın.
Kaynamaya başladığında karıştırmayı bırakıp içine tereyağını ilave edin.
Limonun suyunu sıkıp onu da tencereye ekleyin ve 2-3 dakika daha kaynatıp altını kapatın.
Reçelinizi biraz ılınınca kavanozlara aktarıp kapaklarını sıkıca kapatın ve ters çevirin.
Reçelinizi uzun ömürlü olması için güneş görmeyen bir yerde saklayın.