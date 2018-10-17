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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
17.10.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Kinoa nedir, ne işe yarar? Kinoanın faydaları nelerdir?

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Kinoa nedir, ne işe yarar? Kinoanın faydaları nelerdir?

Son dönemin en popüler süper gıdalarından kinoanın adını çok sık duyuyorsunuz fakat ne olduğu, ne işe yaradığı konusunda aklınızda soru işaretleri var, değil mi? Cevabınız ‘evet’se size bir müjdemiz var: Çok doğru yere geldiniz! Çünkü kinoayla ilgili merak ettiğiniz her şeyi burada bulabileceksiniz.

Bizim kinoa diye bildiğimiz o minik taneler, aslında kinoa bitkisinin tohumları. Genelde tahıl gibi hazırlanıyor ve tahılların yerine tüketiliyor olduğu için kinoayı da bir tahıl zannediyoruz ama değil. Bu da şu anlama geliyor: Kinoada gluten yok. Dolayısıyla glutensiz beslenenler için özellikle bulgur gibi tahıl ürünlerini ikame etmeye çok uygun bir malzeme.

Poşe yumurtalı kinoa mücveri tarifi
Poşe yumurtalı kinoa mücveri tarifi

Peki, glutensiz olduğunu öğrendik. Peki kinoanın besin değeri ne? Bu noktada proteincilere güzel bir haberimiz var: Çünkü 100 gram kinoada 4 gram protein bulunuyor ki bu çok yüksek bir oran. Hatta Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu’nda yapılan bir araştırmaya göre, kinoa bir “tam protein” sayılıyor yani yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu 9 temel amino asidin tamamı kinoada bulunuyor.

Kinoalı pizza tabanı tarifi
Kinoalı pizza tabanı tarifi

Proteinin yanı sıra yine 100 gramda 21 gram karbonhidrat, 3 gram lif ve sadece 2 gram yağ bulunuyor. İçindeki şeker miktarı ise porsiyon başına sadece 0.87 gram. Bu özellikleriyle kinoa, birçok diyette gözlerin aradığı malzemelerden. Kalori hesabı yapanlar için de şunu ekleyelim: 100 gram kinoa sadece 120 kalori.

Kızarmış sebzeli kinoa salatası tarifi
Kızarmış sebzeli kinoa salatası tarifi

“Kinoa yiyeceğiz de vücudumuza ne faydası olacak?” diye merak ediyor da olabilirsiniz. Bu soruya da hemen cevap vermeye başlayalım. Öncelikle kinoa tam bir antioksidan deposu. Yapısındaki kuersetin ve kaempferol maddeleri inflamasyonla savaşan ve kanseri önleyen çok önemli maddeler. İçindeki demir ve magnezyum sayesinde de kilo vermeye yardımcı oluyor.

Kinoa kısırı tarifi
Kinoa kısırı tarifi

Glisemik indeksi 53 olan kinoa, bu anlamda diyabet sorunu yaşayanların en güvenle tüketebileceği gıdalardan biri. Glisemik indeksi 55 ve altı olan gıdalar, kan şekeri seviyelerini düzenliyor ve uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Kinoa bu noktada da glisemik indeksi çok daha yüksek olan tahıllardan ayrılıyor.

Elmalı tarçınlı incirli kek tarifi
Elmalı tarçınlı incirli kek tarifi

Markete gittiğinizde raflarda üç farklı renkte (beyaz, siyah ve kırmızı) kinoalar görebilirsiniz. Bunların farkını da merak ediyor olabilirsiniz. Besin değerleri az çok aynı olsa da tanelerin sertliği ve lezzeti açısından bazı farklar bulunuyor.

Siyah fasulye ve kinoa eriştesi salatası tarifi
Siyah fasulye ve kinoa eriştesi salatası tarifi

Beyaz kinoa en sık karşılaşılan tür ve lezzeti diğerlerine göre biraz daha hafif. Kırmızı kinoanın tadı ise daha topraksı. Siyah kinoayı ise pişirmesi daha uzun sürüyor ve piştiği zaman beyaz kinoa kadar dişe gelmiyor.

Kinoa muffin tarifi
Kinoa muffin tarifi

Pişirmek demişken, kinoayı pirinç ya da bulgur gibi tahıllarla yaptığınız yemeklerin hepsinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz kinoanın türüne göre 10 ila 20 dakikada yemeğiniz pişecektir. (Unutmayın siyahın pişme süresi daha uzun.) Ayrıca salatalara, sebze yemeklerine ve tatlılara da rahatlıkla kinoa ekleyebilirsiniz. Çok baskın bir tadı olmadığından, yemeğinizin lezzetinde bir değişiklik yaratmaz.

BİR DE VİDEOLU TARİFİMİZ VAR: KİNOA YATAĞINDA KARİDES

Kinoa Yatağında Karides | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kinoa Yatağında Karides!
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