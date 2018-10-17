Kinoa nedir, ne işe yarar? Kinoanın faydaları nelerdir?

Bizim kinoa diye bildiğimiz o minik taneler, aslında kinoa bitkisinin tohumları. Genelde tahıl gibi hazırlanıyor ve tahılların yerine tüketiliyor olduğu için kinoayı da bir tahıl zannediyoruz ama değil. Bu da şu anlama geliyor: Kinoada gluten yok. Dolayısıyla glutensiz beslenenler için özellikle bulgur gibi tahıl ürünlerini ikame etmeye çok uygun bir malzeme.

Peki, glutensiz olduğunu öğrendik. Peki kinoanın besin değeri ne? Bu noktada proteincilere güzel bir haberimiz var: Çünkü 100 gram kinoada 4 gram protein bulunuyor ki bu çok yüksek bir oran. Hatta Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Okulu’nda yapılan bir araştırmaya göre, kinoa bir “tam protein” sayılıyor yani yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu 9 temel amino asidin tamamı kinoada bulunuyor.

Proteinin yanı sıra yine 100 gramda 21 gram karbonhidrat, 3 gram lif ve sadece 2 gram yağ bulunuyor. İçindeki şeker miktarı ise porsiyon başına sadece 0.87 gram. Bu özellikleriyle kinoa, birçok diyette gözlerin aradığı malzemelerden. Kalori hesabı yapanlar için de şunu ekleyelim: 100 gram kinoa sadece 120 kalori.

“Kinoa yiyeceğiz de vücudumuza ne faydası olacak?” diye merak ediyor da olabilirsiniz. Bu soruya da hemen cevap vermeye başlayalım. Öncelikle kinoa tam bir antioksidan deposu. Yapısındaki kuersetin ve kaempferol maddeleri inflamasyonla savaşan ve kanseri önleyen çok önemli maddeler. İçindeki demir ve magnezyum sayesinde de kilo vermeye yardımcı oluyor.

Glisemik indeksi 53 olan kinoa, bu anlamda diyabet sorunu yaşayanların en güvenle tüketebileceği gıdalardan biri. Glisemik indeksi 55 ve altı olan gıdalar, kan şekeri seviyelerini düzenliyor ve uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Kinoa bu noktada da glisemik indeksi çok daha yüksek olan tahıllardan ayrılıyor.

Markete gittiğinizde raflarda üç farklı renkte (beyaz, siyah ve kırmızı) kinoalar görebilirsiniz. Bunların farkını da merak ediyor olabilirsiniz. Besin değerleri az çok aynı olsa da tanelerin sertliği ve lezzeti açısından bazı farklar bulunuyor.

Beyaz kinoa en sık karşılaşılan tür ve lezzeti diğerlerine göre biraz daha hafif. Kırmızı kinoanın tadı ise daha topraksı. Siyah kinoayı ise pişirmesi daha uzun sürüyor ve piştiği zaman beyaz kinoa kadar dişe gelmiyor.

Pişirmek demişken, kinoayı pirinç ya da bulgur gibi tahıllarla yaptığınız yemeklerin hepsinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz kinoanın türüne göre 10 ila 20 dakikada yemeğiniz pişecektir. (Unutmayın siyahın pişme süresi daha uzun.) Ayrıca salatalara, sebze yemeklerine ve tatlılara da rahatlıkla kinoa ekleyebilirsiniz. Çok baskın bir tadı olmadığından, yemeğinizin lezzetinde bir değişiklik yaratmaz.

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