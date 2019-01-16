Kinoa nedir? Kinoa salatası tarifi
Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç çeşidi bulunan kinoa, son yılların popüler besinlerinden biri olmaya devam ediyor. Uzun süre tok tutması nedeniyle özellikle zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği kinoanın salatadan çorbaya geniş bir tarif yelpazesi var. İşte, kinoayla ilgili merak edilenler ve ilk kez deneyecekler için kinoa salatası tarifi
Kinao, Amerika’nın ardından Türkiye’de de yaygınlaştı. Özellikle formuna dikkat eden, sağlıklı beslenen kişilerin tariflerinde sıklıkla kullandığı kinoa, B3 ve E vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, manganez, bakır, demir, kalsiyum, folat, fosfor, çinko, potasyum ve omega-3 açısından da çok zengin olması nedeniyle süper besin olarak adlandırılıyor.
İçeriğindeki yüksek lif oranıyla uzun süre tokluk hissi veren kinoa, hem tatlı hem de tuzlu besinlerle tüketilebiliyor. Kırmızı kinoa ve siyah kinoa salata, beyaz kinoa ise kısır, dolma içi, pilav çeşitleri için idealdir.
Kinoa kullanarak yapılan lezzetlerin başında ise salata geliyor. Kinoanın faydalarından yararlanmak için damak tadınıza uygun salatalar yapabilirsiniz. İşte, birkaç kinoa salatası tarifi…
TON BALIKLI KİNOA SALATASI
Malzemeler
1 su bardağı kinoa
Üzerini geçecek kadar su
Konserve ton balığı
2 adet salatalık
2 adet domates
4 dal taze soğan
Yarım demet dereotu
Yarım demet maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı
1 çay kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı
Kinoayı üzerini geçecek kadar su ilavesi ile geniş bir kapta bekletin. Şişen kinoaları bol suda duruladıktan sonra suyunu süzdürün ve tencereye aktarın. Üzerini geçecek kadar su ile 15 dakika kadar pişirin. Suyunu çeken ve haşlanan kinoaları aralıklı olarak karıştırın ve soğuması için bekletin.
Soyduğunuz salatalıkları ve domatesleri ufak bir şekilde doğrayın. Taze soğanları, halka halka doğrayın. Maydanoz ve dereotunu incecik kıyın.
Salatanın sosunu hazırlamak için; zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu bir kapta çırparak karıştırın. Kinoayı ve tüm salata malzemelerini derin bir karıştırma kabına aktarın ve hazırladığınız sosla sunuma hazırlayın.
SEBZELİ KİNOA SALATASI
Malzemeler
200 gram kinoa
5 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş ince doğranmış soğan
3 adet ince çubuklar halinde kesilmiş havuç
300 gram brokoli
100 gram süzülmüş ve doğranmış kuru domates
200 mililitre sebze bulyon suyu
2 tatlı kaşığı domates salçası
1 limon suyu
Hazırlanışı
Kinoayı üzerini geçecek kadar su ilavesi ile geniş bir kapta bekletin. Şişen kinoaları bol suda duruladıktan sonra suyunu süzdürün ve tencereye aktarın. Üzerini geçecek kadar su ile 15 dakika kadar pişirin. Bir kızartma tavasında 3 çorba kaşığı zeytinyağını alın ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. İçine havucu, pırasayı ve brokoliyi ilave edip 2 dakika daha pişirin.
Domatesleri ve salçayı da sebze suyuyla birlikte tavaya ekleyin. Üzerini örtüp 3 dakika kadar pişirin. Kinoayı içine boşaltın ve kalan yağı ve limon suyunu ilave edin. Çorbanızı tabaklara pay edin ve sebzeleri eşit bölmeye dikkat edin.
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