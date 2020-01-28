Kilis tava tarifi
Kilis, Türkiye’nin mutfağı en kuvvetli şehirlerinin başında geliyor. Özellikle Kilis tava denince birçok kişi için akan sular duruyor. Kilis’teki restoranlarda sık sık karşımıza çıkan Kilis tavayı arzu ederseniz evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için enfes bir tarifimiz var. Adım adım yapılış aşamalarıyla sizi asla mutsuz etmeyecek tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin.
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 kilogram orta yağlı zırh kıyması
- 2 adet kuru soğan
- 3 adet domates
- 7-8 adet yeşil veya kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışı
Soğanlardan birini ve biberleri robot ya da zırh ile incecik kıyın.
Kıyma, tuz ve karabiberi soğan ve biberlerle birleştirip özleşene kadar yoğurun.
Elinizi ıslattıktan sonra kıymalı harcı tepsiye yarım santimetre kalınlığında olacak şekilde yayın.
Domatesleri ve soğanı dörde bölüp tepsinin kenarlarına dizin.
Kalan biberleri de etin üzerine koyun.
Kilis tavayı 8 eşit parçaya bölüp 250 dereceye ayarlanmış fırında pembeleşene kadar pişirin.
Dilerseniz etin altına mevsimine göre patates ya da patlıcan dilimleri de yerleştirebilirsiniz. Afiyet olsun…