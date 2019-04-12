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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: İHA Fotoğraflar: IHA ve Ingimage
12.04.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Kılçıksız balık isteyen çocuklar için çözüm balık köftesi

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Kılçıksız balık isteyen çocuklar için çözüm balık köftesi

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, müzesini ziyarete gelen öğrencilere elleriyle hazırlayıp pişirdiği balık köftesini ikram edip tarifini anlattı. Çocukların zaman zaman kılçıklarından dolayı balık yemek istemediğini söyleyen Kenan Balcı, kolayca hazırlanan balık köftesi ile miniklerin de sağlıklı beslenebileceğini belirtti.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yüzlerce balığın mumyalanmış haliyle dikkat çekiyor. Müzenin kurucusu balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü’nde kurduğu bu müzeyi meraklılarına ücretsiz gezme imkanı sunuyor.

Balcı, dün bir grup öğrenciyi daha müzesinde ağırladı. Balcı, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladıktan sonra elleriyle balık köftesi pişirdi. Çocukların balık yerken kılçıklarından rahatsız olduğunu ve bu şekilde daha rahat tüketebildiklerini söyleyen Kenan Balcı, balık köfte tarifini de verdi.

Kılçıksız balık isteyen çocuklar için çözüm balık köftesi

Balcı, “Çocuklarımızın balık yeme korkusu gitsin diye onlara balık köftesi hazırladık. Balık köftesinin malzemesi de çok kolay. Bir levrek, bir palamut, 300 gram ya da yarım kilo kadar hamsi 4 kişilik aile için yeterlidir. Balıkların kılçıklarını, omurgalarını aldıktan sonra, balık gevrek etli olduğu için makinede çekmeye gerek yok. El darbeleri ile gördüğünüz gibi çok hoş bir görüntü ve lezzet meydana çıkıyor. Balıktan sonra maydanoz, kaşar peyniri, yumurta, bir de köftemizi toplasın diye kurutulmuş ekmeğin rendelenmiş hali. Biz uzun zamandır kılçıkla uğraşmak istemeyen müşterilerimize balık köftesini sunuyoruz” dedi.

Tek tencerede pişer, bulaşık çıkarmaz: Kıymalı makarnaMakarna öğrenci evlerinin olmazsa olmazı. Bizim Öğrenci Evi’nin menüsünde de bugün kıymalı makarna var. Her şeyi tek tencerede pişirdik, hem bulaşıktan tasarruf ettik hem de makarnanın lezzetini ve besin değerini korumasını sağladık. İsterseniz üzerine yoğurt da gezdirip lezzeti arşa çıkarabileceğiniz kıymalı makarna Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda…
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Kılçıksız balık isteyen çocuklar için çözüm balık köftesi

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