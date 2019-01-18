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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
18.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte pratik Kıbrıs tatlısı tarifi

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Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte pratik Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı, adını aldığı Kıbrıs’tan sonra Türkiye çapında nam saldı. Cevizle lezzetlenen kekin üzeri önce krema ardından Hindistan ceviziyle kaplanıyor. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? İşte pratik Kıbrıs tatlısı tarifi

KIBRIS TATLISI

3 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı kırılmış ceviz
1 su bardağı hindistan cevizi
Bir paket kabartma tozu

Kreması için

1 litre süt
1 su bardağı nişasta
Yarım su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti

Şerbeti için

2 su bardağı su
1.5 su bardağı şeker
1 paket vanilya

Gelin bohçası tarifi
Gelin bohçası tarifi

Yapılışı:

Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin.

Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.

Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blendırla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpin.

Çay 101Çay deyip geçmemek gerek... Çay nasıl demlenir? Çay tadını neler etkiler? Çayın suyu nasıl olmalıdır? Çay demlenmeden önce ne yapılmalıdır? Bu soruların cevapları videomuzda...
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