Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın mutfağı Kıbrıs tatlısı tarifi
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 31 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de Kıbrıs tatlısı oldu. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte, Arda'nın Ramazan Mutfağı Kıbrıs tatlısı tarifi...
Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta Kıbrıs'a özel olmasına rağmen namı tüm Türkiye'de duyulmuş Kıbrıs tatlısı var. İşte, Arda'nın Mutfağı'ndan Kıbrıs tatlısınınp püf noktaları ve yapılış aşamaları...
Kıbrıs Tatlısı Malzemeleri
Keki için Malzemeler
3 adet yumurta
½ su bardağı toz şeker
½ su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı toz Hindistan cevizi
1 su bardağı kırılmış ceviz
Üzeri için Malzemeler
1 litre süt
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
½ su bardağı toz şeker
200 gram krema – çırpılmış
Şerbeti için Malzemeler
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1-2 damla limon suyu
Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 1-2 damla limon suyu koyup kenara alın.
Yumurtaları şekerle birlikte bir kapta çırpın. Sıvıyağ ekleyip çırpmaya devam edin. Hindistan cevizi ve galeta unu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. En son dövülmüş cevizi ekleyip fırın kabına alın.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp kenarda ılıtın. Soğumuş şerbeti üzerine dökün.
Kreması için
Süt, nişasta, un, vanilya ve şekeri bir tencerede pişirin. Kaynadıktan sonra kenara alın. Soğuduktan sonra çırpılmış kremayı ilave edip yavaşça birbirine yedirin. Kremayı şerbetli tatlının üstüne sürün. Üzerine Hindistan cevizi ve ceviz serpip servis edin.