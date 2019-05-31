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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
31.05.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın mutfağı Kıbrıs tatlısı tarifi

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Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Arda'nın mutfağı Kıbrıs tatlısı tarifi

Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 31 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de Kıbrıs tatlısı oldu. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte, Arda'nın Ramazan Mutfağı Kıbrıs tatlısı tarifi...

Arda’nın Mutfağı’nda bu hafta yine birbirinden lezzetli tarifler sizleri bekliyor. Menüde bu hafta Kıbrıs'a özel olmasına rağmen namı tüm Türkiye'de duyulmuş Kıbrıs tatlısı var. İşte, Arda'nın Mutfağı'ndan Kıbrıs tatlısınınp püf noktaları ve yapılış aşamaları...

Kıbrıs Tatlısı Malzemeleri

Keki için Malzemeler
3 adet yumurta
½ su bardağı toz şeker
½ su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı galeta unu
1 su bardağı toz Hindistan cevizi
1 su bardağı kırılmış ceviz

Üzeri için Malzemeler

1 litre süt
2 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
½ su bardağı toz şeker
200 gram krema – çırpılmış

Şerbeti için Malzemeler

2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1-2 damla limon suyu

Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra 1-2 damla limon suyu koyup kenara alın.
Yumurtaları şekerle birlikte bir kapta çırpın. Sıvıyağ ekleyip çırpmaya devam edin. Hindistan cevizi ve galeta unu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. En son dövülmüş cevizi ekleyip fırın kabına alın.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp kenarda ılıtın. Soğumuş şerbeti üzerine dökün.

Kreması için

Süt, nişasta, un, vanilya ve şekeri bir tencerede pişirin. Kaynadıktan sonra kenara alın. Soğuduktan sonra çırpılmış kremayı ilave edip yavaşça birbirine yedirin. Kremayı şerbetli tatlının üstüne sürün. Üzerine Hindistan cevizi ve ceviz serpip servis edin.

 

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