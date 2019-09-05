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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Kıbrıs köftesi tarifi
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Kıbrıs köftesi tarifi

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Kıbrıs köftesi tarifi

Köfteyle patatesin aşkını bilmeyen yoktur. Her türlü tarifte birbirine müthiş bir uyum sağlayan bu ikiliyi bünyesinde buluşturan Kıbrıs köftesi, hem köfte sevenleri hem de patates sevenleri mutlu ediyor. Siz de Kıbrıs köftesinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız, tarifimiz aklınızdaki tüm sorulara yanıt olabilir. İşte çok seveceğinize emin olduğumuz Kıbrıs köftesi tarifi...

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram patates
  • 250 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 2-3 dilim ekmek içi
  • Yeteri kadar maydanoz
  • Tuz
  • Nane
  • Kimyon
  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Patatesleri soyup rendenin en ince tarafıyla rendeleyin.

Patateslerin suyunu elinizle iyice sıkıp alın.

Soğanı da aynı şekilde rendeleyip patateslere ilave edin.

İnce kıyılmış maydanoz, kıyma, yumurta, ekmek içi, tuz ve baharatları da ilave edin.

Tüm malzemeyi hepsi kaynaşana kadar iyice yoğurun.

Sıvı yağı derin bir tencere ya da tavada kızdırın.

Köfte harcından kopardığınız parçaları elinizle şekillendirip yağa atın.

 Her tarafı kızaran köfteleri kağıt havlu serilmiş geniş bir tabakta dinlendirdikten sonra soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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