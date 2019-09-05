Köfteyle patatesin aşkını bilmeyen yoktur. Her türlü tarifte birbirine müthiş bir uyum sağlayan bu ikiliyi bünyesinde buluşturan Kıbrıs köftesi, hem köfte sevenleri hem de patates sevenleri mutlu ediyor. Siz de Kıbrıs köftesinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız, tarifimiz aklınızdaki tüm sorulara yanıt olabilir. İşte çok seveceğinize emin olduğumuz Kıbrıs köftesi tarifi...
Patatesleri soyup rendenin en ince tarafıyla rendeleyin.
Patateslerin suyunu elinizle iyice sıkıp alın.
Soğanı da aynı şekilde rendeleyip patateslere ilave edin.
İnce kıyılmış maydanoz, kıyma, yumurta, ekmek içi, tuz ve baharatları da ilave edin.
Tüm malzemeyi hepsi kaynaşana kadar iyice yoğurun.
Sıvı yağı derin bir tencere ya da tavada kızdırın.
Köfte harcından kopardığınız parçaları elinizle şekillendirip yağa atın.
Her tarafı kızaran köfteleri kağıt havlu serilmiş geniş bir tabakta dinlendirdikten sonra soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...