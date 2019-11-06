Kibbe nedir? Kibbe nasıl yapılır?
Kibbe, Lübnan mutfağının en meşakkatli yemeklerinden biri. Bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulması yapılan bu yemeğe kibbe ve bazı yörelerde dolgulu köfte de deniliyor. Peki, kibbe nasıl yapılır? İşte, adım adım kibbe tarifi…
KİBBE MALZEMELERİ
1/2 (Yarım) su bardağı köftelik bulgur
1/2 (Yarım) su bardağı
irmik 1 su bardağı su
250 gram yağlı kıyma
1 çorba kaşığı tereyağı
2 adet büyük boy doğranmış soğan
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz karabiber
1 çay kaşığı tuz
1/2 (Yarım) demet kıyılmış maydanoz
KİBBE NASIL YAPILIR?
Bir kaba aldığınız irmik ve bulguru harmanlayın, üzerine sıcak suyu gezdirip çekene kadar dinlendirin. Ayrı bir tencereye kıyma ve tereyağını alıp kavurun. Suyunu çekince soğanını ilave edin ve rengi değişene dek kavurmaya devam edin. Biber ve tuzunu ayarlayın. En son maydanozunu ekledikten sonra soğumaya bırakın. İrmik ve bulgur karışının üzerine kalan diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra yoğurma aşamasına geçen. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar elinizle yuvarlak açın. Bir tatlı kaşığı kıymalı içten koyun. Hamuru ellerinizle ‘D’ harfi verdikten sonra kenarlarına bastırın. Kaynar suya atıp 5 dakika haşlayın (kibbenin pişip pişmediğini hamurun suyun yüzeyine çıkmasıyla anlayabilirsiniz) Üzerine kızdırılmış tereyağı, pul biber ve fıstık ekleyerek servis edin.