Kete tarifi

Bulmacalarda da sık sık soru olarak karşımıza çıkan kete, Anadolu’nun birçok farklı yerinde yapılan yağlı ve tuzlu bir hamur işi. Mayalı hamurdan yapılan ve içine ceviz, peynir, tahin gibi malzemeler eklenen ve kahvaltıdan 5 çayına farklı zamanlarda tüketilebilen kete nasıl yapılır diye merak ediyorsanız sizi tarifimize alalım.
Su, süt, sıvı yağ, yumurta akı, tuz, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırın. İçine yavaş yavaş unu ekleyin. İyice yoğurarak kulak memesinden daha sert bir hamur elde edin. Üzerine nemli bir bez örtüp mayalanması için yarım saat bir kenara alın.
Tereyağını kısık ateşte eritip köpüğünü alın. Dinlendirdiğiniz hamuru altı parçaya bölün.
Hamur tahtasına ya da tezgaha buğday nişastası serpip oklavayla ya da merdaneyle kalın yufkalar açın. Üzerine tereyağı sürün. Rulo şeklinde sarıp gül böreği gibi sarın. Hamurların hepsine aynı işlemi yapın. Fırın tepsinin tabanına yağlı kağıt serin. Hamurları tepsiye yerleştirip üzerine çırpılmış yumurta sürün.
Fırını 200 dereceye ısıtıp tepsiyi fırına verin. Üzeri kızardığında keteleriniz yemeye hazırdır.