Her yörenin kendine özgü keşkek tarifi vardır. Geleneksel bir yemek olan keşkek, özellikle Batı Anadolu ve İzmir için düğünlerin olmazsa olmazıdır. Bazı yörelerde keşkek dövülürken davulla zurna bu görsel şölene eşlik eder. Yöreye göre değişmekle birlikte kırmızı biber, salça ve tereyağı ile hazırlanan bir sosla servis edilir. Düğünlerde keşkekin yanında salçalı nohut yemeği, pilav, ayran ya da hoşaf da ikram edilir. Hazırlanışı zahmetli olsa da yiyince her şeye değeceğini göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Üzeri için:
Tencereye su koyun ve akşamdan ıslattığınız buğdayları ilave edip kaynatın.
(Eğer sürekli karıştırıyorsanız, koyulaşıp lapa bir hal alana kadar karıştırın yoksa dibi tutar. Hiç karıştırmadan bıraktıysanız koyulaşana kadarda karıştırmayın. Çünkü ara ara karıştırıp bıraktığınız zaman da dibi tutar).
Tavuk göğüsünü haşlayın.
Haşlanan tavuk göğüsünü küçük parçalara ayırın.
Kaynama işleminde bittiğinde buğday suyla tamamen özleşip lapa halini alacaktır.
Pişen buğdayların içine tavukları ilave edin.
Tavuklar diri kalsın istiyorsanız çok çırpmayın.
Üzeri için yağı eritip içine salçayı ekleyin ve kıvam alması için çok az su ilave edin.
Çırptığınız keşkeği servis tabağına alın ve üzerin salça tereyağı karışımını dökerek servis edin.
Afiyet olsun...