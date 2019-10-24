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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Meze Tarifleri>Keşkek tarifi
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Keşkek tarifi

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Keşkek tarifi

Her yörenin kendine özgü keşkek tarifi vardır. Geleneksel bir yemek olan keşkek, özellikle Batı Anadolu ve İzmir için düğünlerin olmazsa olmazıdır. Bazı yörelerde keşkek dövülürken davulla zurna bu görsel şölene eşlik eder. Yöreye göre değişmekle birlikte kırmızı biber, salça ve tereyağı ile hazırlanan bir sosla servis edilir. Düğünlerde keşkekin yanında salçalı nohut yemeği, pilav, ayran ya da hoşaf da ikram edilir. Hazırlanışı zahmetli olsa da yiyince her şeye değeceğini göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • Yarım kilogram aşurelik buğday
  • 1 adet tavuk göğsü
  • 4 litre su

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı salça

Hazırlanışı

Tencereye su koyun ve akşamdan ıslattığınız buğdayları ilave edip kaynatın. 

(Eğer sürekli karıştırıyorsanız, koyulaşıp lapa bir hal alana kadar karıştırın yoksa dibi tutar. Hiç karıştırmadan bıraktıysanız koyulaşana kadarda karıştırmayın. Çünkü ara ara karıştırıp bıraktığınız zaman da dibi tutar).

Tavuk göğüsünü haşlayın.

Haşlanan tavuk göğüsünü küçük parçalara ayırın.

Kaynama işleminde bittiğinde buğday suyla tamamen özleşip lapa halini alacaktır.

Pişen buğdayların içine tavukları ilave edin.

Tavuklar diri kalsın istiyorsanız çok çırpmayın.

Üzeri için yağı eritip içine salçayı ekleyin ve kıvam alması için çok az su ilave edin.

Çırptığınız keşkeği servis tabağına alın ve üzerin salça tereyağı karışımını dökerek servis edin.

Afiyet olsun...

Buğday Aşı Çorbası | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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