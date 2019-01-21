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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.01.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Keşkek nasıl yapılır? Püf noktalarıyla etli keşkek ve tavuklu keşkek tarifi

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Keşkek nasıl yapılır? Püf noktalarıyla etli keşkek ve tavuklu keşkek tarifi

Geleneksel Anadolu lezzetlerine gönül verenlerin pek çoğunun listesinde bir numarada yer alan keşkek, ilk bakışta yapılışı çok zahmetli görünen ancak belli püf noktalarına dikkat edildiğinde o kadar da zor olmayan bir yemek. Anadolu mutfağının bu eşsiz lezzetini evinde yapmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını etli keşkek ve tavuklu keşkek tarifini içeriğimizde topladık. Keşkek pişirmeden önce mutlaka okumalısınız…

Keşkek için ihtiyacınız olan temel malzemeler aşurelik buğday, nohut ve ettir. Bu tavuk gibi kanatlı hayvanların eti olabileceği gibi, dana, kuzu ya da oğlak gibi hayvanların eti de olabilir. Önemli olan kemikli bir et olması ve lezzetinin suyuna çıkmasıdır. Çünkü keşkeği yaparken bu et suyunu kullanacaksınız.

Hangi eti kullanırsanız kullanın, iyice pişmesini ve tel tel dökülmesini sağlayın. Böylece et parçaları keşkeğin içinde iyice dağılacaktır. Eti haşladıktan sonra suyunu da keşkeğin yapımında kullanabileceğinizi unutmayın.

İşe keşkeği pişireceğiniz günün bir gece öncesinde başlamalısınız. Yemekte kullanacağınız yarma da denilen aşurelik buğdayları ve nohutları bir gece önceden mutlaka ıslatın. Bu hem yemeğinizin kıvamının daha pürüzsüz olmasını sağlayacak hem de pişme süresini oldukça kısaltarak işinizi kolaylaştıracak.

Normalde keşkeğin yapımı oldukça uzun sürer. Ancak sizin pişirme zamanınız kısıtlıysa şöyle bir teknik uygulayabilirsiniz. Buğdaylarınızı bir gece önce birkaç kez yıkayıp kara suyunu akıttıktan sonra 10 dakika kadar kaynatıp altını kapatın. Üzerine bir bez örtüp sabaha kadar beklettiğinizde, buğdaylarınız iyice şişecek ve keşkeğin pişirme süresi oldukça kısalacaktır.

Son olarak bilmeniz gereken keşkeğin pişirme aşamasında kesinlikle karıştırılmaması gerektiğidir. Buğdaylar iyice piştikten sonra ocağın altını kapatıp ardından keşkeğinizi karıştırmaya başlayabilirsiniz.

Güzel bir etli keşkek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

300 gram dövme buğday
100 gram nohut
5,5 bardak su
750 gram kemikli koyun eti
60 gram tereyağı
Karabiber
Tuz
Kırmızı toz biber

Etli keşkeğin yapılışı:

Nohutları ve buğdayları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün önce etleri haşlayarak işe başlayın. Et iyice pişince kemiklerini ayıklayın ve bir çatal yardımıyla didikleyerek tel tel olmasını sağlayın.

Nohut ve buğdayları süzüp büyük ve genişi bir tencerede et ve et suyuyla birleştirin. Tuz, karabiber ve tereyağını da ilave edip, buğdaylar lapa gibi olana kadar (75 dakika civarı) pişirin. Buğdaylar pişince keşkeği tahta karışıkla ezerek karıştırın ve iyice kıvam almasını sağlayın.

Tabaklara bölüştürdüğünüz keşkeğin üzerine tereyağında kızdırılmış kırmızı biber gezdirebilirsiniz.

Tavuklu keşkek için gerekli malzemeler:

500 gram yarma buğday
500 gram tavuk göğsü
1 su bardağı ıslatılmış nohut
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet kuru soğan

Tavuklu keşkeğin yapılışı:

Bir gece önceden ıslatılmış nohutları ve yarma buğdayları büyük bir tencereye koyun. Üzerine tavuğun göğüs etini ve tavuk suyunu, iri iri doğradığınız soğanı ve biber salçasını ekleyin. Tuz ve kimyonu da ilave ettikten sonra malzemelerin üzerini geçecek miktarda tavuk suyunu ilave edip pişmeye bırakın.

Piştikten sonra altını kapatın ve karıştırmaya başlayın. 10-15 dakika boyunca malzemeleri tahta kaşıkla birbirine karıştırın ve hafif sulu bir yapıda bırakın.

Dilerseniz üzerine tereyağı eritip dökebilirsiniz.

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