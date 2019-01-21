Keşkek nasıl yapılır? Püf noktalarıyla etli keşkek ve tavuklu keşkek tarifi

Keşkek için ihtiyacınız olan temel malzemeler aşurelik buğday, nohut ve ettir. Bu tavuk gibi kanatlı hayvanların eti olabileceği gibi, dana, kuzu ya da oğlak gibi hayvanların eti de olabilir. Önemli olan kemikli bir et olması ve lezzetinin suyuna çıkmasıdır. Çünkü keşkeği yaparken bu et suyunu kullanacaksınız.

Hangi eti kullanırsanız kullanın, iyice pişmesini ve tel tel dökülmesini sağlayın. Böylece et parçaları keşkeğin içinde iyice dağılacaktır. Eti haşladıktan sonra suyunu da keşkeğin yapımında kullanabileceğinizi unutmayın.

İşe keşkeği pişireceğiniz günün bir gece öncesinde başlamalısınız. Yemekte kullanacağınız yarma da denilen aşurelik buğdayları ve nohutları bir gece önceden mutlaka ıslatın. Bu hem yemeğinizin kıvamının daha pürüzsüz olmasını sağlayacak hem de pişme süresini oldukça kısaltarak işinizi kolaylaştıracak.

Normalde keşkeğin yapımı oldukça uzun sürer. Ancak sizin pişirme zamanınız kısıtlıysa şöyle bir teknik uygulayabilirsiniz. Buğdaylarınızı bir gece önce birkaç kez yıkayıp kara suyunu akıttıktan sonra 10 dakika kadar kaynatıp altını kapatın. Üzerine bir bez örtüp sabaha kadar beklettiğinizde, buğdaylarınız iyice şişecek ve keşkeğin pişirme süresi oldukça kısalacaktır.

Son olarak bilmeniz gereken keşkeğin pişirme aşamasında kesinlikle karıştırılmaması gerektiğidir. Buğdaylar iyice piştikten sonra ocağın altını kapatıp ardından keşkeğinizi karıştırmaya başlayabilirsiniz.

Güzel bir etli keşkek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

300 gram dövme buğday

100 gram nohut

5,5 bardak su

750 gram kemikli koyun eti

60 gram tereyağı

Karabiber

Tuz

Kırmızı toz biber

Etli keşkeğin yapılışı:

Nohutları ve buğdayları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün önce etleri haşlayarak işe başlayın. Et iyice pişince kemiklerini ayıklayın ve bir çatal yardımıyla didikleyerek tel tel olmasını sağlayın.

Nohut ve buğdayları süzüp büyük ve genişi bir tencerede et ve et suyuyla birleştirin. Tuz, karabiber ve tereyağını da ilave edip, buğdaylar lapa gibi olana kadar (75 dakika civarı) pişirin. Buğdaylar pişince keşkeği tahta karışıkla ezerek karıştırın ve iyice kıvam almasını sağlayın.

Tabaklara bölüştürdüğünüz keşkeğin üzerine tereyağında kızdırılmış kırmızı biber gezdirebilirsiniz.

Tavuklu keşkek için gerekli malzemeler:

500 gram yarma buğday

500 gram tavuk göğsü

1 su bardağı ıslatılmış nohut

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet kuru soğan

Tavuklu keşkeğin yapılışı:

Bir gece önceden ıslatılmış nohutları ve yarma buğdayları büyük bir tencereye koyun. Üzerine tavuğun göğüs etini ve tavuk suyunu, iri iri doğradığınız soğanı ve biber salçasını ekleyin. Tuz ve kimyonu da ilave ettikten sonra malzemelerin üzerini geçecek miktarda tavuk suyunu ilave edip pişmeye bırakın.

Piştikten sonra altını kapatın ve karıştırmaya başlayın. 10-15 dakika boyunca malzemeleri tahta kaşıkla birbirine karıştırın ve hafif sulu bir yapıda bırakın.

Dilerseniz üzerine tereyağı eritip dökebilirsiniz.