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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
20.12.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

Keşkek nasıl yapılır? Keşkek tarifi

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Keşkek nasıl yapılır? Keşkek tarifi

Keşkek, UNESCO’nun “somut olmayan kültürel miras” listesine bile girmiş, en muhteşem lezzetlerimizin başında geliyor. Peki Anadolu’nun farklı yerlerinde düğün yemeği olarak sık sık karşımıza çıkan keşkek nasıl yapılır? Kıvamıyla ve lezzetiyle herkesin ayakta alkışlayacağı bir keşkek yapmanın püf noktaları nelerdir? Siz de “Keşkek nasıl yapılır?” diye arama motorlarına danışanlardansanız, aradığınızı içeriğimizde bulabilirsiniz.

İşe keşkeği pişireceğiniz günün bir gece öncesinde başlamalısınız. Yemekte kullanacağınız yarma da denilen aşurelik buğdayları ve nohutları bir gece önceden mutlaka ıslatın. Bu hem yemeğinizin kıvamının daha pürüzsüz olmasını sağlayacak hem de pişme süresini oldukça kısaltarak işinizi kolaylaştıracak.

Biz aşağıda kuzu eti ve et suyuyla yapılan keşkek tarifi verdik. Ancak tavuk etiyle de gayet leziz bir keşkek yapabilirsiniz. Önemli olan hangi eti kullanırsanız kullanın, iyice pişmesini ve tel tel dökülmesini sağlamaktır. Böylece et parçaları keşkeğin içinde iyice dağılacaktır. Eti haşladıktan sonra suyunu da keşkeğin yapımında kullanabileceğinizi unutmayın.

Son olarak bilmeniz gereken keşkeğin pişirme aşamasında kesinlikle karıştırılmaması gerektiğidir. Buğdaylar iyice piştikten sonra ocağın altını kapatıp ardından keşkeğinizi karıştırmaya başlayabilirsiniz.

Güzel bir keşkek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

300 gram dövme buğday
100 gram nohut
5,5 bardak su
750 gram kemikli koyun eti
60 gram tereyağı
Karabiber
Tuz
Kırmızı toz biber

Keşkek tarifi
Keşkek tarifi

Nohutları ve buğdayları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün önce etleri haşlayarak işe başlayın. Et iyice pişince kemiklerini ayıklayın ve bir çatal yardımıyla didikleyerek tel tel olmasını sağlayın.

Nohut ve buğdayları süzüp büyük ve genişi bir tencerede et ve et suyuyla birleştirin. Tuz, karabiber ve tereyağını da ilave edip, buğdaylar lapa gibi olana kadar (75 dakika civarı) pişirin. Buğdaylar pişince keşkeği tahta karışıkla ezerek karıştırın ve iyice kıvam almasını sağlayın.

Tabaklara bölüştürdüğünüz keşkeğin üzerine tereyağında kızdırılmış kırmızı biber gezdirebilirsiniz.

Tencere yemekleri 101Tencerede yemek pişirirken, tuzunu veya yağını fazla kaçırdığınız zamanlarda sizi kurtaracak çözümlerden baharatları yemeğinize ekleme yöntemlerine çok işinize yarayacak ipuçları burada...
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