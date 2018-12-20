Keşkek nasıl yapılır? Keşkek tarifi
Keşkek, UNESCO’nun “somut olmayan kültürel miras” listesine bile girmiş, en muhteşem lezzetlerimizin başında geliyor. Peki Anadolu’nun farklı yerlerinde düğün yemeği olarak sık sık karşımıza çıkan keşkek nasıl yapılır? Kıvamıyla ve lezzetiyle herkesin ayakta alkışlayacağı bir keşkek yapmanın püf noktaları nelerdir? Siz de “Keşkek nasıl yapılır?” diye arama motorlarına danışanlardansanız, aradığınızı içeriğimizde bulabilirsiniz.
İşe keşkeği pişireceğiniz günün bir gece öncesinde başlamalısınız. Yemekte kullanacağınız yarma da denilen aşurelik buğdayları ve nohutları bir gece önceden mutlaka ıslatın. Bu hem yemeğinizin kıvamının daha pürüzsüz olmasını sağlayacak hem de pişme süresini oldukça kısaltarak işinizi kolaylaştıracak.
Biz aşağıda kuzu eti ve et suyuyla yapılan keşkek tarifi verdik. Ancak tavuk etiyle de gayet leziz bir keşkek yapabilirsiniz. Önemli olan hangi eti kullanırsanız kullanın, iyice pişmesini ve tel tel dökülmesini sağlamaktır. Böylece et parçaları keşkeğin içinde iyice dağılacaktır. Eti haşladıktan sonra suyunu da keşkeğin yapımında kullanabileceğinizi unutmayın.
Son olarak bilmeniz gereken keşkeğin pişirme aşamasında kesinlikle karıştırılmaması gerektiğidir. Buğdaylar iyice piştikten sonra ocağın altını kapatıp ardından keşkeğinizi karıştırmaya başlayabilirsiniz.
Güzel bir keşkek yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
300 gram dövme buğday
100 gram nohut
5,5 bardak su
750 gram kemikli koyun eti
60 gram tereyağı
Karabiber
Tuz
Kırmızı toz biber
Nohutları ve buğdayları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün önce etleri haşlayarak işe başlayın. Et iyice pişince kemiklerini ayıklayın ve bir çatal yardımıyla didikleyerek tel tel olmasını sağlayın.
Nohut ve buğdayları süzüp büyük ve genişi bir tencerede et ve et suyuyla birleştirin. Tuz, karabiber ve tereyağını da ilave edip, buğdaylar lapa gibi olana kadar (75 dakika civarı) pişirin. Buğdaylar pişince keşkeği tahta karışıkla ezerek karıştırın ve iyice kıvam almasını sağlayın.
Tabaklara bölüştürdüğünüz keşkeğin üzerine tereyağında kızdırılmış kırmızı biber gezdirebilirsiniz.
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