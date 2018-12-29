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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.12.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

Keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek tarifi ve malzemeleri

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Keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek tarifi ve malzemeleri

Keşkek nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofralarında farklı lezzetler arayan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alan keşkek, sofralara renk katmaya devam ediyor. Peki, keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek tarifi ve malzemeleri.

Keşkek tarifi ev hanımları tarafından son zamanlarda oldukça araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Buğday ve nohutun eşsiz karışımıyla ağızda leziz bir tat bırakan keşkek tarifini sizler için derledik. Peki, keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek tarifi ve malzemeleri.

Malzemeler

300 gram aşurelik buğday
100 gram nohut
5,5 su bardağı su
750 gram kemikli koyun eti
60 gram tereyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber

Keşkek nasıl yapılır?

Bir gece önceden ıslatılmış nohutları ve yarma buğdayları büyük bir tencereye koyalım üzerine tavuğun göğüs etini ve tavuk suyunu, iri iri doğradığınız soğanı ve biber salçasını koyalım.

Tuz ve kimyonu da ekledikten sonra tavuk suyunu malzemelerin üzerini geçecek şekilde dökelim ve pişmeye bırakalım.

Pişmeye bırakılan keşkeği pişene kadar karıştırmayın piştiğini anlamak için nohut veya buğdayların tadına bakın.

Piştikten sonra altını kapatın ve karıştırma başlayın. 10 - 15 dakika boyunca malzemeleri birbirine karıştırın ve hafif sulu bir yapıda bırakın.

Dilerseniz üzerine tereyağı eritip dökebilirsiniz.

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