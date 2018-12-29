Keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek tarifi ve malzemeleri
Keşkek nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofralarında farklı lezzetler arayan vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Anadolu mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer alan keşkek, sofralara renk katmaya devam ediyor. Peki, keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek tarifi ve malzemeleri.
Keşkek tarifi ev hanımları tarafından son zamanlarda oldukça araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Buğday ve nohutun eşsiz karışımıyla ağızda leziz bir tat bırakan keşkek tarifini sizler için derledik. Peki, keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek tarifi ve malzemeleri.
Malzemeler
300 gram aşurelik buğday
100 gram nohut
5,5 su bardağı su
750 gram kemikli koyun eti
60 gram tereyağı
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
Keşkek nasıl yapılır?
Bir gece önceden ıslatılmış nohutları ve yarma buğdayları büyük bir tencereye koyalım üzerine tavuğun göğüs etini ve tavuk suyunu, iri iri doğradığınız soğanı ve biber salçasını koyalım.
Tuz ve kimyonu da ekledikten sonra tavuk suyunu malzemelerin üzerini geçecek şekilde dökelim ve pişmeye bırakalım.
Pişmeye bırakılan keşkeği pişene kadar karıştırmayın piştiğini anlamak için nohut veya buğdayların tadına bakın.
Piştikten sonra altını kapatın ve karıştırma başlayın. 10 - 15 dakika boyunca malzemeleri birbirine karıştırın ve hafif sulu bir yapıda bırakın.
Dilerseniz üzerine tereyağı eritip dökebilirsiniz.
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