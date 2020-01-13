Kereviz yemeği tarifi

Kerevizi ayıklayıp küp küp doğrayın.



Pişirene kadar limonlu suda bekletin.



Soğanı yemeklik doğrayın.



Şeker,zeytinyağı ve tuzu tencereye alın.



Soğanı da ekleyip pembeleşene kadar kavurun.



Patatesi de kereviz gibi küp küp doğrayın.



Havuçları da enine doğrayıp soğanın üzerine ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun.



Ardından patatesi kereviz ve kereviz saplarını da ekleyin.



Daha sonra su ve şekeri de ilave edip kısık ateşte kerevizler yumuşayana kadar pişirin.



En son kereviz saplarını içinden çıkarın ve tuz ekleyin.

Şimdiden afiyet olsun...