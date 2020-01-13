Kereviz yemeği tarifi
Kereviz, kışın en çok tüketilen sebzelerin başında geliyor. Özellikle zeytinyağı ile hazırlandığında ortaya nefis mi nefis bir lezzet çıkıyor. Üstelik sağlığa faydalı olduğu için pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Siz de kereviz yemeğini yapmak istiyorsanız, tam da size göre bir tarifimiz var. İşte kereviz yemeği tarifi...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 kilogram kereviz
- 3 adet havuç
- 1 adet soğan
- Kereviz sapı
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet patates
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Tuz
Hazırlanışı
Kerevizi ayıklayıp küp küp doğrayın.
Pişirene kadar limonlu suda bekletin.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Şeker,zeytinyağı ve tuzu tencereye alın.
Soğanı da ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Patatesi de kereviz gibi küp küp doğrayın.
Havuçları da enine doğrayıp soğanın üzerine ilave edin. Birkaç dakika daha kavurun.
Ardından patatesi kereviz ve kereviz saplarını da ekleyin.
Daha sonra su ve şekeri de ilave edip kısık ateşte kerevizler yumuşayana kadar pişirin.
En son kereviz saplarını içinden çıkarın ve tuz ekleyin.
Şimdiden afiyet olsun...