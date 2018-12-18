Kereviz yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı kereviz yemeği tarifi
Maydanozgiller Apiaceae familyası içinde yer alan kereviz, kışın en çok tüketilen sebzelerden biri. Özellikle portakallı ve zeytinyağlı kereviz yemeği sık sık sofralarımızda yer alıyor. Peki, kereviz yemeği nasıl yapılır?
ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ İÇİN MALZEMELER
1 kg. kereviz
3 adet havuç
1 adet iri soğan
1 çay bardağı bardağı zeytinyağı
1 adet büyük patates
1 tatlı kaşığı şeker
2 su bardağı portakal suyu
3 çay kaşığı tuz
ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
Kerevizleri ayıklayın ve küp küp doğrayın, pişirme işlemine geçene kadar limonlu suda bekletin. Herkese 2 limon. Soğanı yemeklik doğrayın ve tencereye alın, şeker, zeytinyağı ve tuz ilave ederek pembeleşene kadar kavurun. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra kerevizler gibi doğrayın.
Havuçları soyun ve enine doğrayın. Pembeleşen soğana havuçları ilave edin ve 1-2 dakika kavurun. Daha sonra kereviz ve patatesleri ilave edin. 1-2 kez karıştırın ve 2 su bardağı portakal suyunu ilave edin. Yüksek ateşte 1 taşım kaynatın ve ocağı en kısığa alarak kerevizler yumuşayana kadar pişirin.
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