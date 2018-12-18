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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriMutfak Tüyoları Kereviz yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı kereviz yemeği tarifi
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Mutfak Tüyoları
18.12.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Kereviz yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı kereviz yemeği tarifi

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Kereviz yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı kereviz yemeği tarifi

Maydanozgiller Apiaceae familyası içinde yer alan kereviz, kışın en çok tüketilen sebzelerden biri. Özellikle portakallı ve zeytinyağlı kereviz yemeği sık sık sofralarımızda yer alıyor. Peki, kereviz yemeği nasıl yapılır?

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ İÇİN MALZEMELER

1 kg. kereviz
3 adet havuç
1 adet iri soğan
1 çay bardağı bardağı zeytinyağı
1 adet büyük patates
1 tatlı kaşığı şeker
2 su bardağı portakal suyu
3 çay kaşığı tuz

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ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Kerevizleri ayıklayın ve küp küp doğrayın, pişirme işlemine geçene kadar limonlu suda bekletin. Herkese 2 limon. Soğanı yemeklik doğrayın ve tencereye alın, şeker, zeytinyağı ve tuz ilave ederek pembeleşene kadar kavurun. Patateslerin kabuklarını soyduktan sonra kerevizler gibi doğrayın.

Havuçları soyun ve enine doğrayın. Pembeleşen soğana havuçları ilave edin ve 1-2 dakika kavurun. Daha sonra kereviz ve patatesleri ilave edin. 1-2 kez karıştırın ve 2 su bardağı portakal suyunu ilave edin. Yüksek ateşte 1 taşım kaynatın ve ocağı en kısığa alarak kerevizler yumuşayana kadar pişirin.

 

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