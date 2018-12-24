Kerevit nasıl pişirilir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mutfak Tüyoları
24.12.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Kerevit nasıl pişirilir?

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Kerevit nasıl pişirilir?

Kerevit veya tatlı su ıstakozu için karidesin büyük amcası, ıstakozun yeğeni diyebiliriz. Adını çok duymamış olsanız bile, kereviti bulamayacağınız balıkçı neredeyse yok. Çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz bu deniz canlısı ile hem çok lezzetli yemekler yapacak, hem de çok gösterişli sofralar kurarak misafirlerinizi mest edeceksiniz. Kerevit nasıl pişirilir? Kerevit nasıl temizlenir? Kerevit pişirirken nelere dikkat edilmeli? Merak ettiğiniz bu noktaların cevapları, bütün detayları ile aşağıda…

İşe kerevitleri soğuk suda iyice yıkamakla başlayın. Temiz kerevitleri kaynayan bir tencerenin içine atın. Su kaynarken tuzunu eklemeyi unutmayın. Kaynatma işlemine kerevitlerin rengi değişip, kuyrukları kıvrılana kadar devam edin. Bu süre ortalama 15-20 dakika olacaktır. Kabukları ile servis etmek isterseniz kerevitleriniz servise hazır.

“Daha lezzetli olsun, sofrada kabuklarını ayıklamakla uğraşmayalım” derseniz, kerevit ayıklamak, karides ayıklamakla çok benzerdir. Haşladığınız kerevitleri soğumaya bıraktıktan sonra, etlerini çatalla veya ellerinizle kolayca ayıklayabilirsiniz. Kafasını ve kuyruğunu tutup baskı uyguladığınız zaman kuyruğu, kafasından ayrılacaktır. Karnından, kuyruğuna doğru makasla kesin ve kuyruğunu ayırın. Etini kolayca çıkaracaksınız. Kuyruğun üstünü çok derine inmeden keserek siyah renkteki bağırsaklarını çıkarıp atın. Lezzetli kıskaçlarını sakın atmayın. Kıskaçlarını kırarak içindeki ete ulaşabilirsiniz.

Limon soslu karides tarifi
Limon soslu karides tarifi

Dilerseniz kabuklarını çıkardığınız etleri ve kıskaçlarını, yarım çay bardağı kadar zeytinyağında dilediğiniz baharatları ilave ederek 10 dakika kadar tavada pişirerek servis edebilirsiniz. Bu işlemle yemeğinizin lezzetine lezzet katarak, tavada kerevitin tadını çıkaracaksınız.

Kerevit nasıl pişirilir

Artık yemeğiniz hazır dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

KEREVİTİN YANINDA İYİ GİDER, ŞALGAMLI BUĞDAY SALATASI

Şalgamlı Buğday Salatası | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Şalgamlı Buğday Salatası var!
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