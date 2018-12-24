Kerevit nasıl pişirilir?
Kerevit veya tatlı su ıstakozu için karidesin büyük amcası, ıstakozun yeğeni diyebiliriz. Adını çok duymamış olsanız bile, kereviti bulamayacağınız balıkçı neredeyse yok. Çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz bu deniz canlısı ile hem çok lezzetli yemekler yapacak, hem de çok gösterişli sofralar kurarak misafirlerinizi mest edeceksiniz. Kerevit nasıl pişirilir? Kerevit nasıl temizlenir? Kerevit pişirirken nelere dikkat edilmeli? Merak ettiğiniz bu noktaların cevapları, bütün detayları ile aşağıda…
İşe kerevitleri soğuk suda iyice yıkamakla başlayın. Temiz kerevitleri kaynayan bir tencerenin içine atın. Su kaynarken tuzunu eklemeyi unutmayın. Kaynatma işlemine kerevitlerin rengi değişip, kuyrukları kıvrılana kadar devam edin. Bu süre ortalama 15-20 dakika olacaktır. Kabukları ile servis etmek isterseniz kerevitleriniz servise hazır.
“Daha lezzetli olsun, sofrada kabuklarını ayıklamakla uğraşmayalım” derseniz, kerevit ayıklamak, karides ayıklamakla çok benzerdir. Haşladığınız kerevitleri soğumaya bıraktıktan sonra, etlerini çatalla veya ellerinizle kolayca ayıklayabilirsiniz. Kafasını ve kuyruğunu tutup baskı uyguladığınız zaman kuyruğu, kafasından ayrılacaktır. Karnından, kuyruğuna doğru makasla kesin ve kuyruğunu ayırın. Etini kolayca çıkaracaksınız. Kuyruğun üstünü çok derine inmeden keserek siyah renkteki bağırsaklarını çıkarıp atın. Lezzetli kıskaçlarını sakın atmayın. Kıskaçlarını kırarak içindeki ete ulaşabilirsiniz.
Dilerseniz kabuklarını çıkardığınız etleri ve kıskaçlarını, yarım çay bardağı kadar zeytinyağında dilediğiniz baharatları ilave ederek 10 dakika kadar tavada pişirerek servis edebilirsiniz. Bu işlemle yemeğinizin lezzetine lezzet katarak, tavada kerevitin tadını çıkaracaksınız.
Artık yemeğiniz hazır dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.
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