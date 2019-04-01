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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Kerebiç tarifi
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Kerebiç tarifi

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Kerebiç tarifi

Kerebiç, Mersin denince ilk akla gelen lezzetlerin başında yer alır. Özellikle ramazan sofralarında mutlaka yer alması gereken kerebiçin yapılışını herkes bilmez ancak yiyen lezzetine de doyamaz. Çöven otundan elde edilen köpüğüyle de benzersiz bir tatlı olan kerebiçi mutlaka siz de denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun!

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı irmik
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2/3 çay bardağı sıvı yağ
  • Aldığı kadar un

İç harcı için:

  • Ceviz ya da Antep fıstığı
  • Tarçın
  • Şeker

Köpüğü için:

  • Çöven otu (bulamazsanız krem şanti kullanabilirsiniz)
  • Pudra şekeri
  • Su

Hazırlanışı

Tatlının köpüğü için çöven otu kullanacaksanız bir gün önceden çalışmaya başlamalısınız.

Bunun için çöven otunu yıkayıp tencereye alın.

Üzerine 4 bardak su ekleyip bir gece bekletin.

Tereyağını karıştırma kabınıza alın ve erimesini bekleyin.

İrmiği ve kabartma tozunu da yağa ilave edin.

Son olarak yumurtaları ve sıvı yağı da ekleyip güzelce karıştırın.

Pudra şekerini de karışıma ekleyin.

Son olarak aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Tatlının iç harcı için ceviz ya da fıstıkları dövün.

Üzerine toz şeker ve tarçın ekleyip karıştırın.

Hamurdan istediğiniz boyutta parçalar koparıp poğaça ya da içli köfte gibi doldurup kapatın ve tepsiye dizin.

Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verin.

Bu esnada suyu kaynatmaya başlayın. Bu işlemi 2 saat sürdürün.

Suyu azalırsa üzerine 1-1,5 bardak kadar ek yapabilirsiniz.

Kaynayan sudan otları süzün ve sıcakken pudra şekerini içine ekleyin.

Mikserle çırpmaya başlayın. Köpük krema kıvamına gelene kadar en kaz 45 dakika çırpın.

Tatlılarınız fırından çıktıktan sonra iyice soğumasını bekleyin ve köpükle üstlerini süsleyin.

Tarçın, fıstık ya da ceviz içiyle süsleyip servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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