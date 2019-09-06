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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
06.09.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Kepse nedir? Kepse nasıl yapılır?

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Kepse nedir? Kepse nasıl yapılır?

Antakya mutfağında önemli bir yeri olan kepse, Arap mutfağından gelip ülkemizde de oldukça sevilen bir yemek olarak dikkat çekiyor. Kepse yemeğini evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar ise en pratik kepse tarifini araştırıyor. Peki, kepse nasıl yapılır?

İçeriğinde domates, kırmızı biber, havuç, sarımsak gibi sebzeler ile tarçın, zencefil, safran gibi baharatlar olan kepse pilavı yasemin pirinciyle yapılıyor. Etli ya da tavuklu olarak servis ediliyor. İşte, en lezzetli kepse tarifi...

MALZEMELER

Bir miktar tere yağı
1 kilogram tavuk eti
1 adet soğan
5 diş sarımsak
100 gram domates püresi
3 adet orta boy domates
2 adet orta boy havuç
2 adet karanfil
Yarım çay kaşığı muskat, kimyon, kişniş, tuz ve karabiber
1 adet tavuk bulyon
2 bardak yasemin pirinci (tercihen baldo pirinci de olabilir)
Bir avuç kuru üzüm
Yarım bardak kavrulmuş badem

YAPILIŞI

İlk olarak derin bir tencerede tere yağını eritin. Sonra doğradığınız tavuk parçalarını, soğan ve sarımsakla birlikte, soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Bu malzemelerin üzerine domates püresini de ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın. Küp küp doğranan domatesleri, havucu, baharatları, tuz ve karabiberi de tencereye ekleyin.

Bu şekilde 5-6 dakika kaynatmaya devam edin. Üstüne suyu ve bulyonu ekleyip kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika tencerenin kapağı kapalı halde pişirin.

Sonrasında pirinci ekleyip yarım saat kadar pişirin.

Yarım saat kaynayan tencereye son 5 dakika kala kuru üzümleri ekleyin. Bu aşamadan sonra pilav hazır hale gelir.

Pilavı geniş servis tabağına boşaltıp bademlerle süsleyerek servise hazır hale getirebilirsiniz.

 

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