Kenger nedir? Kenger sakızı nasıl yapılır?
Kenger sakızı artan fiyatıyla dikkat çekiyor. Dağlık bölgelerde yetişmesi ve toplayanın az olmasından dolayı fiyatı yüksek olan kenger sakızı, genellikle Sivas ve Malatya çevresinde bulunuyor. Peki, kenger sakızı nasıl yapılır?
Kenger (Gundelia tournefortii), papatyagiller (Asteraceae) familyasından 40–50 cm yüksekliğinde, tüylü çok yıllık, sütlü, dikenli bir otsu bitki türü.
Gövdeleri basit veya az dallı, kısa ve kalındır. Yapraklar derimsi, damarlı beyazımsı tüylü, gövdedekiler sapsızdır. Çiçek durumu küreye benzer bir baş şeklindedir. Çiçekler morumsu-kırmızı renklidir. Baş kısmı olgunlukta sarımsı-yeşil renk alır ve dikenler hariç 1 cm kadar uzunlukta olup serttir.
Türkiye'de yetiştiği yerler: Orta Doğu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesinde sıklıkla görülür. Halk tarafından kenger genelikle taze dallarının kabukları soyularak tüketilir.
Gövdenin kesilmesi ile çıkan sütten kenger sakızı hazırlanır. Akdeniz bölgesinde olgunlaşan başlar kavrulup öğütülerek kenger kahvesi yapılır.
KENGER SAKIZI NASIL YAPILIR?
Kenger bitkisinin kökü çapraz şekilde kesilerek sakız olacak sıvının akışı sağlanıyor. Bir gün boyunca toprağa akmaya devam eden sıvı, sakız olduktan sonra kadınlar tarafından toplanarak eve götürülüyor. Soğuk su altında taşla dövülüp sıcak suda bekletilen sakızlar, ardından toprak ve otlardan temizlenip satışa sunuluyor.