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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Kenarlı börek tarifi
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Kenarlı börek tarifi

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Kenarlı börek tarifi

Türkiye’nin dört bir yanında nefis yöresel lezzetler karşımıza çıkıyor. Kırklareli mutfağına ait kenarlı börek de bunlardan biri. Peynirli mayalı hamurla yapılan bol kıymalı ve soğanlı kenarlı börek herkesin çok beğeneceği bir lezzet. Sizin için kenarlı böreğin malzemelerini ve tarifini araştırdık. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram taze kaşar
  • 100 gram sert beyaz peynir
  • 6 su bardağı un
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker

İçi için:

  • 500 gram dana kıyma
  • 6 adet kuru soğan
  • 6 adet çarliston biber
  • 3 adet patlıcan
  • 4 adet domates
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası

Hazırlanışı

Unu yoğurma kabına alın.

Mayayı bir miktar suyla açıp içine toz şekeri ekleyin ve karıştırın.

Tuzu ve mayalı suyu una ekleyip yoğurmaya başlayın.

Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurduktan sonra üzerine nemli bir bez örtüp mayalanması için kenara alın.

Patlıcanları soyup küçük küçük doğrayın ve tuzlu suya koyun.

Biberleri ince ince doğrayın, domatesleri rendeleyin.

Soğanları yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Suyunu süzdüğünüz patlıcanları ekleyip onları da kavurun.

Biberleri ve domates rendesini ekleyin.

Son olarak salçayı ilave edip malzemenin suyu çekilene kadar pişirin.

Dinlendirdiğiniz hamuru 6 parçaya ayırın.

Her parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Aralarına yağ sürüp üst üste dizin.

Hepsini elinizle bastırıp bütünleştirerek tek bir yufka haline getirin ve tepsinin çapından biraz büyük olacak şekilde açın.

Yufkayı kenarları sarkacak şekilde tepsiye yerleştirin.

Kenarlarına tereyağı ve peynir parçaları yerleştirip içe doğru sarın.

Fırında 10 dakika kadar pişirin.

Çıkarıp ortasına kıymalı ve patlıcanlı içi aktarın.

Yeniden fırına verip böreğin kenarları iyice kızarana kadar pişirin.

Yeniden fırından çıkarıp üzerine rendelenmiş kaşar serpin.

Kaşarlar eriyene kadar yeniden fırınladığınız böreği yanında ayranla sıcak servis edin. Afiyet olsun!

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Fotoğraf: Alamy
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