Kemalpaşa tatlısı tarifi

Kemalpaşa tatlısı çok pratik ve yaygın tatlılardan biridir. Genellikle hazır satılan kurabiyelerin şerbetle buluşturulmasıyla yapılır ancak arzu ederseniz Kemalpaşa tatlısının hamurunu da kendiniz yapabilirsiniz. Şerbetli tatlı sevenlerin favori lezzeti Kemalpaşa tatlısının yapılışı en başından sonuna kadar tüm detaylarıyla aşağıda…
Şerbet için:
Hamur için:
Süslemek için:
Su ve şekeri tencereye alıp kaynatarak şerbetini hazırlayın.
Limon suyunu da ilave ettikten sonra 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Peyniri rendeleyin.
Unun 2 kaşık kadarını ayırıp gerisini eleyerek geniş bir tepsiye alın.
Ortasını havuz şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin.
Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatıp 4 kaşık kadarını peynirle birlikte una ekleyin.
3-4 dakika yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp yuvarlayın.
Tatlıların dışını ayırdığınız 2 kaşık una bulayın ve ardından yağladığınız fırın tepsisine dizin.
Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20-25 dakika kadar pişirin.
Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayana kadar 15 dakika civarında kaynatın.
Kevgirle alıp servis tabağına dizin.
Üzerine Hindistan cevizi serpin.