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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Kemalpaşa tatlısı tarifi
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Kemalpaşa tatlısı tarifi

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Kemalpaşa tatlısı tarifi

Kemalpaşa tatlısı çok pratik ve yaygın tatlılardan biridir. Genellikle hazır satılan kurabiyelerin şerbetle buluşturulmasıyla yapılır ancak arzu ederseniz Kemalpaşa tatlısının hamurunu da kendiniz yapabilirsiniz. Şerbetli tatlı sevenlerin favori lezzeti Kemalpaşa tatlısının yapılışı en başından sonuna kadar tüm detaylarıyla aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Şerbet için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için:

  • 2 su bardağı un
  • Yarım tatlı kaşığı karbonat
  • 2 yumurta
  • 5 yemek kaşığı tereyağı
  • 250 gram tuzsuz taze beyaz peynir

Süslemek için:

  • Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Su ve şekeri tencereye alıp kaynatarak şerbetini hazırlayın.

Limon suyunu da ilave ettikten sonra 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Peyniri rendeleyin.

Unun 2 kaşık kadarını ayırıp gerisini eleyerek geniş bir tepsiye alın.

Ortasını havuz şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin.

Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatıp 4 kaşık kadarını peynirle birlikte una ekleyin.

3-4 dakika yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp yuvarlayın.

Tatlıların dışını ayırdığınız 2 kaşık una bulayın ve ardından yağladığınız fırın tepsisine dizin.

Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20-25 dakika kadar pişirin.

Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayana kadar 15 dakika civarında kaynatın.

Kevgirle alıp servis tabağına dizin.

Üzerine Hindistan cevizi serpin.

 

Fotoğraf: Alamy
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