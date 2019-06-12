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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kekli baklava tarifi

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Kekli baklava tarifi

Duyanlar ilk önce “O nasıl oluyor?” diye şaşırıyor, tadına bakınca ise çok beğeniyor. Size bugüne kadar yediğiniz tüm baklavaları unutturacak, çok pratik kekli baklavadan bahsediyoruz. Kısa sürede yapıp herkesi kendinize hayran bırakabileceğiniz kekli baklavanın tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 16 yaprak baklavalık yufka
  • 150 gram tereyağı

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu

Hazırlanışı

Tatlının şerbetini hazırlamakla başlayın.

Şeker ve suyu bir tencerede iyice karıştırıp kaynatın.

15 dakika kaynadıktan sonra limon suyunu şerbete ilave edin.

5 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatıp soğuması için kenara alın.

Kek hamuru için yumurtaları çırpma kasesine kırın.

Üzerine şekeri ekleyip beyaz köpük olana kadar mikserle çırpın.

Diğer malzemeleri de ilave edip karıştırarak akışkan kek bir hamuru elde edin.

Tereyağını eritip ısıya dayanıklı dikdörtgen fırın kabının dibine yayın.

Baklava yufkasını kalıbın dibini iyice kaplayacak şekilde güzelce yerleştirin.

Üzerine bir kat daha yufka serip fırçayla yağlayın.

Bu işlemi 3 kez daha tekrarlayın. Sonuçta 8 kat yufka sermiş dört kez yağlama işlemi yapmış olacaksınız.

Kek hamurunu yufkaların üzerine döküp her tarafı eşit olacak şekilde spatulayla yayın.

Baklava yufkalarını yine tabana yaydığınız şekilde yağlayarak kek hamurunun üzerine yerleştirin.

Baklavanızı dilimledikten sonra kalan erimiş tereyağını üzerine gezdirin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tatlınızı 30 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz üzerine soğumuş olan şerbeti dökün.

Tatlınız şerbetini çekince servis edebilirsiniz.

Fotoğraf: Ingimage
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