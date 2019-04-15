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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tavuk Yemeği Tarifleri>Kekikli tavuk tarifi
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Kekikli tavuk tarifi

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Kekikli tavuk tarifi

Tavuk en ucuz ve lezzetli etlerin başında geliyor. Kısa sürede yapılabilen tavuk yemeklerine birçok baharat ama özellikle de kekik çok yakışıyor. Bugün sizin için nefis bir kekikli tavuk yaptık. Yanına da mis gibi zerdeçallı sosu olan güzel bir makarna yaptık. Denemek isterseniz sizin için de tarifini açağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet tavuk göğsü
  • 1 yemek kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 2 diş sarımsak
  • 1 paket krema
  • 60 gram kaşar rendesi

Makarna için:

  • 1 paket makarna
  • 2 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kaynar su

Makarnanın sosu için:

  • 3 dal fesleğen
  • 1 tutam tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Tavuk etini kuşbaşı doğrayın.

Dövülmüş sarımsak, kekik, tuz, karabiber, sirke ve sıvı yağı karıştırıp bir marine sosu elde edin.

Tavukları bu sosa yerleştirip buzdolabında en az 15 dakika dinlendirin. (1 saate kadar bekleyebilirsiniz.)

Makarnanın haşlama suyuna yağ, tuz ve zerdeçal ilave edin.

Makarnaları bu suda 10 dakika kadar haşlayın.

Dinlendirdiğiniz tavukları kızgın tavada ezmeden karıştırarak soteleyin.

Tavukların rengi dönünce krema ve kaşarı da ilave edip biraz daha soteleyin.

Kaşarlar eriyince altını kapatın.

Fesleğeni tuz ve zeytinyağı ile birlikte robottan geçirin ve büyük bir kaseye alın.

Süzdüğünüz makarnaları bu sosla birleştirip harmanlayın.

Tavuklar ve makarnayı birlikte servis edin. Afiyet olsun!

Fotoğraf: Alamy
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