Kekikli tavuk tarifi

Tavuk en ucuz ve lezzetli etlerin başında geliyor. Kısa sürede yapılabilen tavuk yemeklerine birçok baharat ama özellikle de kekik çok yakışıyor. Bugün sizin için nefis bir kekikli tavuk yaptık. Yanına da mis gibi zerdeçallı sosu olan güzel bir makarna yaptık. Denemek isterseniz sizin için de tarifini açağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!
Makarna için:
Makarnanın sosu için:
Tavuk etini kuşbaşı doğrayın.
Dövülmüş sarımsak, kekik, tuz, karabiber, sirke ve sıvı yağı karıştırıp bir marine sosu elde edin.
Tavukları bu sosa yerleştirip buzdolabında en az 15 dakika dinlendirin. (1 saate kadar bekleyebilirsiniz.)
Makarnanın haşlama suyuna yağ, tuz ve zerdeçal ilave edin.
Makarnaları bu suda 10 dakika kadar haşlayın.
Dinlendirdiğiniz tavukları kızgın tavada ezmeden karıştırarak soteleyin.
Tavukların rengi dönünce krema ve kaşarı da ilave edip biraz daha soteleyin.
Kaşarlar eriyince altını kapatın.
Fesleğeni tuz ve zeytinyağı ile birlikte robottan geçirin ve büyük bir kaseye alın.
Süzdüğünüz makarnaları bu sosla birleştirip harmanlayın.
Tavuklar ve makarnayı birlikte servis edin. Afiyet olsun!