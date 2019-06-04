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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.06.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Kefir nedir, nasıl mayalanır?

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Kefir nedir, nasıl mayalanır?

Tarihi çok eskilere dayanan kefir, son yıllarda market raflarında da yer almaya başladı ancak en sağlıksızı evde yapılanı. Yoğurt gibi kefir için de mayalanma işlemi çok önemli. Peki, kefir nedir, nasıl mayalanır?

Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan, bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür. Kefir bilinen en güçlü bağışıklık desteklerinden biridir, besin değerinden çok bu yanı ile öne çıkar.

KEFİR NASIL MAYALANIR?

Kefir tohumu ya da kefir tanesi olarak da bilinen kefir mayasını kavanoza koyun. Bu ürün ufak bir tane boyutundadır. Eğer kavanozunuz çok büyükse bu mayalardan iki tane kullanabilirsiniz.

Kefir yapımında kullanacağınız sütü oda sıcaklığında bekletin. Kefirinizin daha doğal olabilmesi için doğal sütleri tercih edebilirsiniz.
Oda sıcaklığına gelen sütü kefir mayasının üzerine ilave edin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve lastikle bağlayın. Kâğıt havlu gibi içerideki mayalanma işleminin hava alabilmesini sağlayacak başka bir şey ile de kavanozunuzu kapatabilirsiniz. Kavanozu karanlık bir yere koyun. Eğer karanlıkta kalan bir odanız varsa bu odayı tercih edebilir ya da kolayca mutfak dolabına koyabilirsiniz.
24 saat beklemeden kesinlikle kefirin kapağını açmayın.

Bu süreden sonra kefirin ağzını açın ve bir süzgeç yardımıyla içindeki taneleri süzün. Süzgecin metal değil, plastik olmasına özen gösterin. Kefiri bir saat kadar beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

 

 

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