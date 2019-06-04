Kefir nedir, nasıl mayalanır?
Tarihi çok eskilere dayanan kefir, son yıllarda market raflarında da yer almaya başladı ancak en sağlıksızı evde yapılanı. Yoğurt gibi kefir için de mayalanma işlemi çok önemli. Peki, kefir nedir, nasıl mayalanır?
Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan, bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür. Kefir bilinen en güçlü bağışıklık desteklerinden biridir, besin değerinden çok bu yanı ile öne çıkar.
KEFİR NASIL MAYALANIR?
Kefir tohumu ya da kefir tanesi olarak da bilinen kefir mayasını kavanoza koyun. Bu ürün ufak bir tane boyutundadır. Eğer kavanozunuz çok büyükse bu mayalardan iki tane kullanabilirsiniz.
Kefir yapımında kullanacağınız sütü oda sıcaklığında bekletin. Kefirinizin daha doğal olabilmesi için doğal sütleri tercih edebilirsiniz.
Oda sıcaklığına gelen sütü kefir mayasının üzerine ilave edin. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve lastikle bağlayın. Kâğıt havlu gibi içerideki mayalanma işleminin hava alabilmesini sağlayacak başka bir şey ile de kavanozunuzu kapatabilirsiniz. Kavanozu karanlık bir yere koyun. Eğer karanlıkta kalan bir odanız varsa bu odayı tercih edebilir ya da kolayca mutfak dolabına koyabilirsiniz.
24 saat beklemeden kesinlikle kefirin kapağını açmayın.
Bu süreden sonra kefirin ağzını açın ve bir süzgeç yardımıyla içindeki taneleri süzün. Süzgecin metal değil, plastik olmasına özen gösterin. Kefiri bir saat kadar beklettikten sonra tüketebilirsiniz.