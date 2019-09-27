Kedidili pasta tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pasta Tarifleri>Kedidili pasta tarifi
KOLAY

Kedidili pasta tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kedidili pasta tarifi

Lady finger ya da savoiardi diye de bilinen kedidili bisküvileriyle yapılan pastalar son yıllarda oldukça popüler. Çünkü hem yapımı çok kolay hem de çok leziz oluyor. Siz de son dakikada haber veren misafirlere karşı bu pastayı birkaç dakika içinde hazırlayıp zevkle tüketebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kedidili pasta tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 1 paket kedidili bisküvi
  • Islatmak için 1 su bardağı süt

Kreması için:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 1 poşet toz krem şanti

Üzeri için:

  • 300 gram çikolata

Hazırlanışı

Öncelikle pastanızın kremasını hazırlayın.

Un, nişasta, toz şeker ve sütü tencereye koyup karıştırın.

Kaynayana kadar karıştırarak pişirdiğiniz kremanın altını kapatıp içine vanilyayı ve toz krem şantiyi ekleyin ve homojenleşene kadar güzelce çırpın.

Kremayı kenara alın.

Bisküvilerinizin her yanını sütle iyice ıslatıp fırın kabına dizin.

Üzerine ılınmış olan kremayı döküp her tarafına yayın.

Son olarak çikolatayı rendeleyip kremanın üzerine serpin. (İsterseniz çikolata yerine toz kakao da serpebilirsiniz.)

Pastanızı kreması donana kadar buzdolabında dinlendirip dilimledikten sonra servis edin.

Orman Meyveli Turta | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Orman Meyveli Turta var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
kedidili pasta nasıl yapılır kedidili pasta tarifi kolay pasta tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Kolay ağlayan pasta tarifi

Balkabaklı cheesecake tarifi

Hindistan cevizli pasta tarifi

Alman pastası tarifi