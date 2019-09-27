Lady finger ya da savoiardi diye de bilinen kedidili bisküvileriyle yapılan pastalar son yıllarda oldukça popüler. Çünkü hem yapımı çok kolay hem de çok leziz oluyor. Siz de son dakikada haber veren misafirlere karşı bu pastayı birkaç dakika içinde hazırlayıp zevkle tüketebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kedidili pasta tarifi…
Kreması için:
Üzeri için:
Öncelikle pastanızın kremasını hazırlayın.
Un, nişasta, toz şeker ve sütü tencereye koyup karıştırın.
Kaynayana kadar karıştırarak pişirdiğiniz kremanın altını kapatıp içine vanilyayı ve toz krem şantiyi ekleyin ve homojenleşene kadar güzelce çırpın.
Kremayı kenara alın.
Bisküvilerinizin her yanını sütle iyice ıslatıp fırın kabına dizin.
Üzerine ılınmış olan kremayı döküp her tarafına yayın.
Son olarak çikolatayı rendeleyip kremanın üzerine serpin. (İsterseniz çikolata yerine toz kakao da serpebilirsiniz.)
Pastanızı kreması donana kadar buzdolabında dinlendirip dilimledikten sonra servis edin.