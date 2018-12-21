Kedi dili pasta nasıl yapılır? Adım adım kedi dili pasta tarifi
Kedi dili veya nam-ı diğer lady finger ile yapılan pastalar son yıllarda oldukça popüler bir hal aldı. Zamanda büyük oranda tasarruf sağlayan kedi dili pasta ile hem sıradan bisküvili pasta tariflerine bir alternatif oluşturabilir hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Peki, kedi dili pasta nasıl yapılır? İşte, adım adım kedi dili bisküvili pasta tarifi...
MALZEMELER
• 1 paket kedi dili bisküvi
• 1 paket kedi dili bisküvi
• Islatmak için bir su bardağı süt
Kreması için;
• 1 litre süt
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 su bardağı un
• 3 yemek kaşığı nişasta
• 1 paket vanilya
• 1 poşet toz krem şanti
Üzeri için;
300 gram bitter veya sütlü çikolata
KEDİ DİLİ PASTA NASIL YAPILIR?
Kedi dili pastanın tarifine ilk olarak krema yapımıyla başlayın. Bunun önce tencereye süt, un, toz şeker, nişasta koyup karıştırın. Kaynama noktasına geldikten sonra altını kapatıp vanilya ve krem şantiyi ekleyip çırpmayı sürdürün. Kremanızı kenara aldıktan sonra belirlediğiniz tepsiye kedi dillerini dizip süt yardımıyla önlü arkalı ıslatın. Üzerini kremayla kapladıktan sonra üzerine çikolata rendeleyin, pastanız 5-6 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis edin.
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