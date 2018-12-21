Kedi dili pasta nasıl yapılır? Adım adım kedi dili pasta tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mutfak Tüyoları
21.12.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

Kedi dili pasta nasıl yapılır? Adım adım kedi dili pasta tarifi

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Kedi dili pasta nasıl yapılır? Adım adım kedi dili pasta tarifi

Kedi dili veya nam-ı diğer lady finger ile yapılan pastalar son yıllarda oldukça popüler bir hal aldı. Zamanda büyük oranda tasarruf sağlayan kedi dili pasta ile hem sıradan bisküvili pasta tariflerine bir alternatif oluşturabilir hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Peki, kedi dili pasta nasıl yapılır? İşte, adım adım kedi dili bisküvili pasta tarifi...

MALZEMELER

• 1 paket kedi dili bisküvi
• 1 paket kedi dili bisküvi
• Islatmak için bir su bardağı süt

Kreması için;

• 1 litre süt
• 1 su bardağı toz şeker
• 1 su bardağı un
• 3 yemek kaşığı nişasta
• 1 paket vanilya
• 1 poşet toz krem şanti

Üzeri için;

300 gram bitter veya sütlü çikolata

Kedi dilli tiramisu tarifi
Kedi dilli tiramisu tarifi

KEDİ DİLİ PASTA NASIL YAPILIR?

Kedi dili pastanın tarifine ilk olarak krema yapımıyla başlayın. Bunun önce tencereye süt, un, toz şeker, nişasta koyup karıştırın. Kaynama noktasına geldikten sonra altını kapatıp vanilya ve krem şantiyi ekleyip çırpmayı sürdürün. Kremanızı kenara aldıktan sonra belirlediğiniz tepsiye kedi dillerini dizip süt yardımıyla önlü arkalı ıslatın. Üzerini kremayla kapladıktan sonra üzerine çikolata rendeleyin, pastanız 5-6 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis edin. 

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