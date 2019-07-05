Kazandibi nasıl yapılır? Kolay ve pratik kazandibi tarifi
Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.
Süt, şeker, un gibi basit malzemelerle hazırlanan kazandibi, damakta bıraktığı lezzetle tatlı sevmeyenleri bile mutlu etmeyi başarıyor. Özellikle, eve gelen çatkapı misafirler için, tatlı yapmayı düşünen ev hanımları, kolay tatlıları tercih ediyor. İşte, ekonomik malzemelerle hazırlayabileceğiniz kazanbidi tarifi ve malzemeleri.
Malzemeler
5 su bardağı süt
1 çay bardağı buğday nişastası
1 çay bardağı pirinç unu
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri
1 kutu krema
2 yemek kaşığı pirinç unu (kremalı yaparsanız)
Hazırlanışı
Pirinç unu ve nişastayı çok az süt ile iyice çözdürün. Derin bir tencereye alıp sütünü ekleyin ve sürekli karıştırarak 10 dakika pişirin. (Tercihe bağlı olarak krema ilave edebilirsiniz. Krema kullanırsanız, pirinç ununu 2 yemek kaşığı artırıp ve bu aşamada ekleyebilirsiniz.) Toz şekeri ve vanilyayı ilave edip kısık ateşte karıştırarak 3 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatıp, mikser ile beş dakika pürüzsüz kıvamlı bir hal alana kadar çırpın.
Büyük boy dikdörtgen cam tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayıp her tarafına pudra şekeri serpin. Hazırladığınız koyu kıvamdaki muhallebiyi bu tepsiye eşit bir şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirip, pudra şekerinin eriyip karamelize olmasını sağlayın. (Fırında yapmak istemezseniz ocak üzerinde de altını kızartabilirsiniz.)
Soğuyunca buzdolabına alın 2 saat dinlendirip dilimleyerek ters çevirip ister rulo haline getirip ister dilim olarak servis edin.