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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
05.07.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

Kazandibi nasıl yapılır? Kolay ve pratik kazandibi tarifi

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Kazandibi nasıl yapılır? Kolay ve pratik kazandibi tarifi

Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.

Süt, şeker, un gibi basit malzemelerle hazırlanan kazandibi, damakta bıraktığı lezzetle tatlı sevmeyenleri bile mutlu etmeyi başarıyor. Özellikle, eve gelen çatkapı misafirler için, tatlı yapmayı düşünen ev hanımları, kolay tatlıları tercih ediyor. İşte, ekonomik malzemelerle hazırlayabileceğiniz kazanbidi tarifi ve malzemeleri.

Malzemeler

5 su bardağı süt
1 çay bardağı buğday nişastası
1 çay bardağı pirinç unu
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri
1 kutu krema
2 yemek kaşığı pirinç unu (kremalı yaparsanız)

Hazırlanışı

Pirinç unu ve nişastayı çok az süt ile iyice çözdürün. Derin bir tencereye alıp sütünü ekleyin ve sürekli karıştırarak 10 dakika pişirin. (Tercihe bağlı olarak krema ilave edebilirsiniz. Krema kullanırsanız, pirinç ununu 2 yemek kaşığı artırıp ve bu aşamada ekleyebilirsiniz.) Toz şekeri ve vanilyayı ilave edip kısık ateşte karıştırarak 3 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatıp, mikser ile beş dakika pürüzsüz kıvamlı bir hal alana kadar çırpın.

Büyük boy dikdörtgen cam tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayıp her tarafına pudra şekeri serpin. Hazırladığınız koyu kıvamdaki muhallebiyi bu tepsiye eşit bir şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirip, pudra şekerinin eriyip karamelize olmasını sağlayın. (Fırında yapmak istemezseniz ocak üzerinde de altını kızartabilirsiniz.)

Soğuyunca buzdolabına alın 2 saat dinlendirip dilimleyerek ters çevirip ister rulo haline getirip ister dilim olarak servis edin.

 

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