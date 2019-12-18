Kazan kebabı, tarif listenizin vazgeçilmez yemeklerinden biri olacak. İster akşam yemeğinde isterseniz de aile sofralarınızın baş tacı haline gelecek kazan kebabı, et ve patlıcanın en leziz uyumu diyebiliriz. Bu nefis yemek, size diğer patlıcan yemeklerini aratmayacak. Dilerseniz pilav eşliğinde servis ederek tadını katlayabilirsiniz. İşte kazan kebabı tarifi... Şimdiden afiyet olsun...