Kazan kebabı, tarif listenizin vazgeçilmez yemeklerinden biri olacak. İster akşam yemeğinde isterseniz de aile sofralarınızın baş tacı haline gelecek kazan kebabı, et ve patlıcanın en leziz uyumu diyebiliriz. Bu nefis yemek, size diğer patlıcan yemeklerini aratmayacak. Dilerseniz pilav eşliğinde servis ederek tadını katlayabilirsiniz. İşte kazan kebabı tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Patlıcanları alaca soyup dilimleyin ve yağda kızartın.
Bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, kimyon, tuz, pul biber ve maydanozu yoğurun.
Daha sonra harcınızdan parçalar alarak yuvarlak şekil verin.
Hazırladığınız köfteleri patlıcanların arasına yerleştirip tencereye dizin.
Domatesi de bütün olarak kebabın ortasına yerleştirin.
Üzerine 1 bardak suyu ekleyip zeytinyağı gezdirin.
Kısık ateşte 30 dakika pişirin.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun...