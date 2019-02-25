Antakya mutfağının en sevilen lezzetlerinden kaytaz böreği et ve hamur işini beraber tüketmeyi sevenler için birebir. Görüntüsü ve lezzeti itibarıyla fındık lahmacuna çok benzeyen kaytaz böreği, kısa sürede yöresel lezzet meraklılarının favorileri arasına girecek. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğimiz kaytaz böreği tarifi huzurlarınızda…
İç harcı için:
Şeker ve mayayı süte ekleyin ve karıştırarak eritin. Ardından kenara alın.
2 bardak unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın.
İçine mayalı karışımı dökün. Kenarlarındaki unları yavaş yavaş ortaya alarak hamuru yoğurun.
Maya ve un tamamen karıştıktan sonra içine tuzu ekleyin.
Hamuru unladığınız tezgaha alın. Hamur fazla cıvıksa yavaş yavaş un ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
Hamurunuzu tekrar kaseye alıp üzerini kapatarak mayalanması için bir kenara alın.
Soğanları yemeklik doğrayın. Kıyma, baharatlar, salça ve nar ekşiyle birleştirip yoğurun.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Tereyağını eritin, içine zeytinyağını ekleyip karıştırın.
Mayalanıp kabarmış olan hamuru 10 eşit parçaya bölün.
Tezgaha 1 kaşık yağ karışımı dökün. Üzerine bezelerden birini koyun. Elinizle bastırarak yassılaştırın ve üzerine yeniden yağ sürün.
Bezeyi elinizle ya da merdaneyle mümkün olduğunca inceltin.
Hamuru rulo şeklinde sarıp gül böreği yağar gibi dolayın. Boşta kalan ucunu altına kıvırın.
Üzerine hafifçe bastırıp kıymalı harçtan bol miktarda koyun ve yeniden üzerine bastırın. Kıymalar hamur katlarının arasına girsin.
Aynı işlemi tüm malzemeye yapın. Hepsini yağlanmış fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika kadar pişirin.