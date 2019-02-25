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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Kaytaz böreği tarifi
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Kaytaz böreği tarifi

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Kaytaz böreği tarifi

Antakya mutfağının en sevilen lezzetlerinden kaytaz böreği et ve hamur işini beraber tüketmeyi sevenler için birebir. Görüntüsü ve lezzeti itibarıyla fındık lahmacuna çok benzeyen kaytaz böreği, kısa sürede yöresel lezzet meraklılarının favorileri arasına girecek. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğimiz kaytaz böreği tarifi huzurlarınızda…

  • Fırında

Malzemeler

  • Yarım paket yaş maya
  • 1 çay bardağı ılık süt
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 2-3 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma
  • 3 adet orta boy soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber

Hazırlanışı

Şeker ve mayayı süte ekleyin ve karıştırarak eritin. Ardından kenara alın.

2 bardak unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın.

İçine mayalı karışımı dökün. Kenarlarındaki unları yavaş yavaş ortaya alarak hamuru yoğurun.

Maya ve un tamamen karıştıktan sonra içine tuzu ekleyin.

Hamuru unladığınız tezgaha alın. Hamur fazla cıvıksa yavaş yavaş un ekleyerek ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Hamurunuzu tekrar kaseye alıp üzerini kapatarak mayalanması için bir kenara alın.

Soğanları yemeklik doğrayın. Kıyma, baharatlar, salça ve nar ekşiyle birleştirip yoğurun.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Tereyağını eritin, içine zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Mayalanıp kabarmış olan hamuru 10 eşit parçaya bölün.

Tezgaha 1 kaşık yağ karışımı dökün. Üzerine bezelerden birini koyun. Elinizle bastırarak yassılaştırın ve üzerine yeniden yağ sürün.

Bezeyi elinizle ya da merdaneyle mümkün olduğunca inceltin.

Hamuru rulo şeklinde sarıp gül böreği yağar gibi dolayın. Boşta kalan ucunu altına kıvırın.

Üzerine hafifçe bastırıp kıymalı harçtan bol miktarda koyun ve yeniden üzerine bastırın. Kıymalar hamur katlarının arasına girsin.

Aynı işlemi tüm malzemeye yapın. Hepsini yağlanmış fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika kadar pişirin.

 

Fotoğraf: Alamy
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