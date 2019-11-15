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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Kayseri mutfağının yol haritası Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nda belirlenecek

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Kayseri mutfağının yol haritası Gastronomi Turizmi Çalıştayı'nda belirlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalıştayda Kayseri mutfağının dünyaya tanıtılması için yol haritasının belirleneceğini söyledi.

Kayseri’nin zengin mutfağının dünyaya tanıtılması için düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı 16 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. İki gün sürecek olan çalıştay süresince Kayseri mutfağının zenginliği ve gastronominin turizmdeki yeri ile ilgili oturumlar gerçekleştirilecek ve bu oturumlara konunun uzmanları ile dünyaca ünlü şefler katılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sucuk-pastırma ve mantının Kayseri mutfağının en önemli lezzetleri olduğunu; ancak mutfağımızın sadece bunlardan ibaret olmadığını söyledi. Develi Cıvıklısı, Kavurma, Yağlama, adına türküler yakılmış bağların yaprağından oluşan yaprak sarması, nevzine ve aside tatlıları ile zengin bir mutfağa sahip olduğumuzu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu önemli lezzetleri kamuoyuna tanıttı.

Kayseri mutfağının yol haritası Gastronomi Turizmi Çalıştayında belirlenecek

Başkan Büyükkılıç, gilaburu suyu üzerinde de durarak hiçbir katkı maddesi olmadan içilen gilaburu suyunun antioksidan özelliğinin bulunduğunu, karaciğerin dostu olduğunu ve böbrekleri temizlediğini dile getirdi.

Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile bir yol haritası oluşacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yol haritası çerçevesinde önümüzdeki sene uluslararası bir çalışma yapacaklarını vurguladı.

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