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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi
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Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

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Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

Afyonkarahisar denince akla ilk gelenlerden biri enfes kaymağıdır. Kaymak da en çok ekmek kadayıfına yakışır. Sizin için enfes bir Afyon usulü ekmek kadayıfı tarifi hazırladık. Özellikle şerbetli tatlıları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu ekmek kadayıfı tarifimize bayılacaksınız. Şimdiden elinize sağlık…

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet hazır ekmek kadayıfı
  • 3,5 kilogram toz şeker
  • 3 litre su
  • Yarım limonun suyu
  • Kaymak

Hazırlanışı

Öncelikle kadayıfın şerbeti için şeker ve suyu karıştırıp kaynatın.

İçine limon suyunu da ilave edip koyulaşana kadar pişirin.

Ekmek kadayıfını geniş bir fırın tepsisine yerleştirip üzerine ılık su gezdirin.

10-15 dakika kadar sonra kadayıf kabarınca tepsiyi ocağa alın ve altını açın.

Üzerine kepçe yardımıyla sıcak şerbeti gezdirin.

Tepsinin kenarlarında biriken şerbeti de kepçeyle alıp yeniden kadayıfın üzerine gezdirin.

Kadayıf şerbetin tamamını çekene kadar bu işlemi sürdürün.

Ardından kadayıfı daha ufak bir tepsiye ters yüz ederek aktarın.

Soğuyan kadayıfı üzerine kaymak ilave edip servis edin. Afiyet olsun…

Bulaşıkları elde mi yıkıyorsunuz?
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Fotoğraf: Alamy
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