Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

Afyonkarahisar denince akla ilk gelenlerden biri enfes kaymağıdır. Kaymak da en çok ekmek kadayıfına yakışır. Sizin için enfes bir Afyon usulü ekmek kadayıfı tarifi hazırladık. Özellikle şerbetli tatlıları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bu ekmek kadayıfı tarifimize bayılacaksınız. Şimdiden elinize sağlık…
Öncelikle kadayıfın şerbeti için şeker ve suyu karıştırıp kaynatın.
İçine limon suyunu da ilave edip koyulaşana kadar pişirin.
Ekmek kadayıfını geniş bir fırın tepsisine yerleştirip üzerine ılık su gezdirin.
10-15 dakika kadar sonra kadayıf kabarınca tepsiyi ocağa alın ve altını açın.
Üzerine kepçe yardımıyla sıcak şerbeti gezdirin.
Tepsinin kenarlarında biriken şerbeti de kepçeyle alıp yeniden kadayıfın üzerine gezdirin.
Kadayıf şerbetin tamamını çekene kadar bu işlemi sürdürün.
Ardından kadayıfı daha ufak bir tepsiye ters yüz ederek aktarın.
Soğuyan kadayıfı üzerine kaymak ilave edip servis edin. Afiyet olsun…