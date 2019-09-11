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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.09.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?

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Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Bulgur pilavı, pilav tarifleri arasında en çok sevilenlerden aynı zamanda çeşidi en fazla olanlardan biri. Et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan bulgur pilavının en farklı tariflerinden birini derledik: Kaymaklı bulgur pilavı. Peki, kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

KAYMAKLI BULGUR PİLAVI

1 su bardağı pilavlık bulgur
üzerini 1 parmak geçene kadar su
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 adet kırmızı kapya biber
1 orta boy soğan
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı kaymak
1 çorba kaşığı nane
1 çorba kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

1 çay bardağı yeşil mercimeği üzerini geçene kadar suyla haşlayın.
1 adet soğanı doğrayın ve 1 adet kapya biberi küp küp doğrayın.
Tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip, soğan ve biberleri kavurun.
Daha sonra içine 1 su bardağı pilavlık bulguru ve haşlanmış mercimeği de ilave edip, üzerine iki buçuk bardak sıcak su ve ağız tadınıza göre tuz ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını orta harlı ateşe getirin.
Kaynamaya başladıktan sonra da altını kısın.
Diğer yandan ufak bir tavada 2 çorba kaşığı kaymağı eritip, iyice köpürtün.
Üzerindeki oluşan köpükleri almayın.
Ocağın altını kapatıp 1’er çorba kaşığı nane ve pul biber ile 1 tatlı kaşığı karabiber eklenir.
Bu baharatları pişmekte olan pilavın üzerine gezdirin ve demlenmeye bırakın.

 

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