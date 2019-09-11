Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?
Bulgur pilavı, pilav tarifleri arasında en çok sevilenlerden aynı zamanda çeşidi en fazla olanlardan biri. Et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan bulgur pilavının en farklı tariflerinden birini derledik: Kaymaklı bulgur pilavı. Peki, kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
KAYMAKLI BULGUR PİLAVI
1 su bardağı pilavlık bulgur
üzerini 1 parmak geçene kadar su
1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 adet kırmızı kapya biber
1 orta boy soğan
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı kaymak
1 çorba kaşığı nane
1 çorba kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
YAPILIŞI:
1 çay bardağı yeşil mercimeği üzerini geçene kadar suyla haşlayın.
1 adet soğanı doğrayın ve 1 adet kapya biberi küp küp doğrayın.
Tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip, soğan ve biberleri kavurun.
Daha sonra içine 1 su bardağı pilavlık bulguru ve haşlanmış mercimeği de ilave edip, üzerine iki buçuk bardak sıcak su ve ağız tadınıza göre tuz ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını orta harlı ateşe getirin.
Kaynamaya başladıktan sonra da altını kısın.
Diğer yandan ufak bir tavada 2 çorba kaşığı kaymağı eritip, iyice köpürtün.
Üzerindeki oluşan köpükleri almayın.
Ocağın altını kapatıp 1’er çorba kaşığı nane ve pul biber ile 1 tatlı kaşığı karabiber eklenir.
Bu baharatları pişmekte olan pilavın üzerine gezdirin ve demlenmeye bırakın.