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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.06.2019 - 15:10 , Son Güncelleme:

Kayısı şimdi de dondurmaya girdi, 3-4 gün olmasına rağmen ilgi büyük

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Kayısı şimdi de dondurmaya girdi, 3-4 gün olmasına rağmen ilgi büyük

Pilavdan dönere, kebaptan cilt kremine kadar her alanda değerlendirilen Malatya kayısısı bu kez de dondurma ile ağızları tatlandırıyor.

Malatyalı işletmeci Maviş Şirin, eşi ile birlikte açtığı pastanede kayısıdan dondurma yapmaya başladı. Kayısının muhteşem tadı dondurmayla buluşunca ortaya damak çatlatan bir lezzet çıktı. Oldukça rağbet gören kayısılı dondurma hem yiyenin içini ferahlatıyor hem de doğal olması nedeniyle ağızda farklı bir tat bırakıyor.

Dondurma yapımında herhangi bir katkı maddesi kullanmadığını ve üretimini kendi işletmesinde tamamen doğal olarak yaptığını söyleyen Maviş Şirin, tüketenlerin bu tattan oldukça memnun olduğunu kaydetti. Şirin, “Malatya‘da kayısının her şeyini yaptılar. Biz de dedik ki ‘Neden kayısılı dondurma yapmayalım’ ve bu işe başladık. 3-4 gün olmasını rağmen ilgi büyük. Dondurmanın lezzeti harika diyebilirim” dedi.

Dondurmayı gün kurusu ve normal kayısıdan yaptıklarını aktaran Şirin, hiçbir katkı maddesi olmadığı için ailelerin güvenle çocuklarına yedirebileceğini belirtti.

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