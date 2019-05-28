Kayısı reçeli nasıl yapılır?
Yaz meyvesi kayısının market ve pazar raflarında satılmaya başlanmasıyla birlikte kayısı reçeli de kahvaltı sofralarında yerini buldu. Mevsiminde yapılan kayısı reçelini kışın da tüketebilirsiniz. Peki, kayısı reçeli nasıl yapılır? İşte, adım adım kayısı reçeli tarifi
Sarı, turuncu ve kırmızı renkleri barındıran karotenoidlerden olan beta-karoten kayısıda bol miktarda bulunur. A vitaminin ön maddesidir ve ihtiyaç duyulduğunda vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek kullanılır. Vücutta, A vitaminine dönüşebilen birçok karotenoid arasından, dönüşüm oranı en fazla olanı beta-karotendir. Yağda çözünebilen A vitamini; görme, üreme ve sağlıklı bir cilt ile bağışıklık sisteminin korunması açısından önemlidir. İşte, kayısının bütün bu faydalarından yararlanmak isteyenler için kayısı reçeli tarifi...
Kayısı Reçeli Tarifi İçin Malzemeler
• 700 gram kayısı
• 400 gram şeker
• 1/4 adet limonun suyu
• 1 su bardağı suyu
Kayısı Reçeli Nasıl Yapılır?
Kayısıları iyice yıkayın ve ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın.
Çekirdeklerini çıkardığınız kayısıları dörde bölün ve orta boy bir tencerenin içerisine alın.
Tencereye aldığınız kayısıların üzerine şekeri ilave edin ve kapağını kapattıktan sonra 2-3 saat kadar bekletin.
Suyunu hafif hafif bırakmaya başlayan kayısıların üzerine içme suyu ilave edin ve kısık ateşte kaynatmaya başlayın.
Belli aralıklarla yavaş yavaş karıştırın, kıvamı ve suyunu kontrol edin.
Üzerinde oluşan köpükleri alın.
Kıvam aldığında içerisine yarım limonun suyunu ilave edin ve karıştırın. Kapağını kapatarak bu şekilde 5 dakika daha kaynatın.
Reçel iyice kıvam alana kadar kaynatın.
Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin ve kavanozlara koyun.
Kayısı reçelini güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin. REÇEL NASIL BEKLETİLMELİ?
Kavanozun içindeki reçel şöyle iyice bir soğuyana kadar sıkı bir şekilde ağzını kapadığınız kavanozu ters bir şekilde bekletin. Ardından serin ve kuru bir yere kaldırın.