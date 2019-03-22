Kaygana tarifi

Kaygana Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Bir nevi bol yumurtalı otlu krep olarak tarif edebileceğimiz kaygananın hamuruna taze soğan, dereotu, maydanoz gibi yeşillikler ekleniyor. İçine de peynir sarıp yediğinizde 5 çaylarının da vazgeçilmezi haline gelen kayganayı 10 dakikada yapıp sofraya koymak için tarifi burada.
Pişirmek için:
Unu, sütü ve tuzu derin bir kasede çırpın.
Yumurtaları da ayrı bir kasede çırpıp diğer karışıma ilave edin.
Maydanoz, taze soğan ve dereotunu ince ince kıyın.
Yeşillikleri hamur karışımına ekleyip güzelce karıştırın.
Krep tavasını ocakta ısıtıp içine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.
Yağ kızınca hamurdan tava bir kepçe döküp altını üstünü pişirin.
Aynı işlemi malzeme bitene kadar tekrarlayın. Her seferinde tavayı yağlamayı unutmayın.